控疫先行再撑經濟 大家要忍耐

昨日早上有多個消息來源，指港府準備恢復食肆晚市堂食，但據悉最後因醫療界專家反對而急煞停。當局試圖在控疫和撑經濟間取得平衡，希望早些逐步恢復經濟活動，以助小商販捱過目前困局，應是無可厚非，不過也有很強烈意見指，當前疫情只是稍緩，過早放寬措施恐令疫情有反撲風險，當局宜先從嚴控疫，做好全民檢測找出隱形病人，更應精準支援最受影響行業人士。

專家齊聲反對 港府轉軚延禁令

因應飲食業困境，港府與業界商討後，原本計劃昨天宣布放寬限制，讓食肆在晚上6時恢復堂食至9時，每桌維持只可坐兩人，既解決市民晚上沒地方開餐問題，亦增加食肆生意2至3成，俾令業界願意繼續撑下去。消息傳出後，在多名專家齊聲反對下，政府急轉軚。

從商業角度看，限聚令和禁堂食重創食肆，因晚市堂食佔食肆整體生意6成，晚市只做外賣，根本無法應付租金、電費和人工，至少8,000間食肆選擇提早關門。措施已推行1個月，若無了期延續下去，可能迫使食肆老闆選擇結業，政府考慮到這可能影響逾24萬名餐飲從業員生計，因此有意放寬限制。

但從控疫角度看，目前絕非解禁好時機，因疫情只是稍緩，確診個案由之前三位數回落至雙位數，但每天仍起碼有十數宗源頭不明個案，意味隱形病人仍在社區播毒。政府專家顧問許樹昌指，今波疫情正是港府6月放寬限制食肆措施太鬆手引致，直至當局7月中旬禁晚市堂食，才將傳播鏈切斷。若現時為免食肆結業而放寬措施，只會鼓勵更多人晚上外出，增加人流接觸播毒風險。

控疫與保經濟的關係，疫下猶如魚與熊掌不能兼得，需要取捨。財政司司長陳茂波強調，要經濟再現曙光，須先控制好疫情。因此控疫措施須從嚴從緊，待確診數字回落至單位數，本地感染個案清零，才有望重啟經濟。

本地個案清零，關鍵在於月底全民檢測。港府須設法鼓勵市民自發到各區採樣中心進行檢測，只要愈多人檢測，便愈大機會找出隱形病人隔離治療，給市民和企業一絲希望。

港府除做好全民檢測工作外，更應盡快堵塞防疫漏洞。葵涌貨櫃碼頭累計有65人中招，成第二大感染群組，當局不要因涉貨運命脈，對碼頭員工休息室的衞生差視而不見。此外，外傭放假時愛群聚，也是潛在播毒的高風險一群，當局應設法處理這防疫隱患。

在疫苗面世前，疫情必然斷斷續續發生，經濟難以全面重啟，港府宜綢繆如何支援受影響行業。若延長補貼工人薪金，新加坡的做法，是根據不同行業復甦情況作出調整，重災區行業如航空、旅遊業獲50%補貼，餐飲、零售業獲30%資助，其他行業10%，嘗試精準運用公帑幫最有需要人士。但如在香港實行，就要特別小心，因政府弱勢，津貼拿得較少的界別，必定會罵不公，不患寡而患不均，不是容易解決的問題。

聽取科學意見 亦須顧民生感受

疫下重啟經濟是急不來，須用科學方法控疫，亦要顧及民生感受，如何取得平衡，拿捏得準，非常考驗政府智慧。政府宜聆聽多方意見，在衡量各因素下兩害取其輕，大家亦要多忍耐，上下一心才能打贏這場仗。

責任編輯：黃鑠安