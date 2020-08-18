因應餐飲業界苦況，政府原打算放寬食肆晚市堂食，周三起實施，但卻遭衞生專家們強烈反對，加上「貨櫃碼頭群組」爆發，當中幾十人去過多家食肆，政府於是煞停放寬措施。

防疫與經濟之間 尋找平衡點

有官場中人指，港府

...