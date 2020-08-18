揭政府煞停放寬晚市堂食內情 貨櫃碼頭群組爆發 聽取專家意見不出手 政治版 2020/08/18 分享： 因應餐飲業界苦況，政府原打算放寬食肆晚市堂食，周三起實施，但卻遭衞生專家們強烈反對，加上「貨櫃碼頭群組」爆發，當中幾十人去過多家食肆，政府於是煞停放寬措施。 防疫與經濟之間 尋找平衡點 有官場中人指，港府 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 餐廳寧提早關門 盼稍寬堂食禁令 今日 餐廳寧提早關門 盼稍寬堂食禁令 林鄭：港重點須移至內地 拓大灣區 今日 林鄭：港重點須移至內地 拓大灣區 最新專欄文章 更多 晚市禁堂食微調 料延後至8或9點 2020/08/17 晚市禁堂食微調 料延後至8或9點 新抗疫基金最快月底推 金額縮水？ 2020/08/14 新抗疫基金最快月底推 金額縮水？ 壹傳媒過山車 狂升暴挫謎團待解 2020/08/13 壹傳媒過山車 狂升暴挫謎團待解 中央放行4 DQ議員 泛民未來怎定位？ 2020/08/12 中央放行4 DQ議員 泛民未來怎定位？ 4名DQ議員料延任 中央背後思量 2020/08/11 4名DQ議員料延任 中央背後思量 疫情 新冠肺炎疫情 經濟 餐飲 限聚令 許樹昌 張宇人 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入