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揭政府煞停放寬晚市堂食內情

貨櫃碼頭群組爆發 聽取專家意見不出手

政治版 2020/08/18

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因應餐飲業界苦況，政府原打算放寬食肆晚市堂食，周三起實施，但卻遭衞生專家們強烈反對，加上「貨櫃碼頭群組」爆發，當中幾十人去過多家食肆，政府於是煞停放寬措施。

防疫與經濟之間 尋找平衡點

有官場中人指，港府

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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