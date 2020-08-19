辦公室人員手肘內側疼痛好不常見，嚴重者每每使用電腦後痠痛發作，十分困擾。相信這與過度重複打字或用筆的動作有關，最終引致肌腱勞損致痛。

肘內側痛病因除須考慮「高爾夫球肘」外，亦要注意旋前圓肌綜合症的可能性，後者病徵更見拇指食指關節活動無力，並容易與腕管綜合症混淆。

手肘內側屈肌群主要作控制手指手腕前屈動作，而旋前圓肌則負責前臂及手掌旋轉向下的動作。前者屈肌群肌腱炎症引起高爾夫球肘，臨床較為常見，其症狀特點可見肘內側的屈肌群起點有明顯壓痛，腕屈動作無力及發力可引起肘局部疼痛；後者引起旋前圓肌綜合症，症狀與手腕前屈動作無關，但肘痛會隨前臂旋前加劇，甚則手拇食指及中指麻痺，並由於影響骨間前神經，會出現拇指食指屈動作無力，如圖所示不能作圓圈狀的OK手。

旋前圓肌綜合症亦須與腕管綜合症分辨開來。兩者皆會出現拇食指麻痺，但腕管綜合症病會有更明顯的拇食指麻痺，而當手腕固定在前屈位置時更會加劇指痺。此外，由於其病變位置在手腕掌側處，若輕拍掌根處會誘發麻痺，而拇指指根處亦見明顯肌肉痿縮病變。可見雖然兩者皆是正中神經受病，但由於神經受壓位置相異故為不同病症，因此不能同日而語。

若症狀初起及不甚嚴重者，患者可先自行處理，紓緩症狀。按照局部症狀，予以冷敷或熱療：若患處皮膚發熱，疼痛明顯者，建議冰敷治療，每天兩至3次，每次10分鐘；若皮膚溫度已無特別上升，疼痛程度及次數大減者，理應已非急性期，則可予熱敷處理，每次15分鐘，每天1至2次，作用促進血液循環作身體組織修復。但若平素皮膚感覺異常，則應先諮詢醫療人員，才進行冷或熱敷治療。

此外，亦建議患者作手肘部拉筋，以紓緩患側屈肌及旋前肌緊張，方法以手掌向天並手肘伸直，然後以另一手施壓手掌，力度以前臂有輕微拉扯感覺為度，動作保持10秒，早晚各重複5至10次。但假若手肘症狀劇烈，麻痺情況嚴重，並腕指肌力明顯減弱，而症狀持久甚或加重，建議適時尋求西醫檢查，或作神經傳導測試，了解神經受壓位置及情況。

手肘內側疼痛除考慮高爾夫球肘外，亦要排除旋前圓肌疼痛的可能性。總而言之，若工作無可避免涉及重複動作，則平日要多作拉筋及肌力鍛練，才能防止勞損及痛症的出現。

▲ 左圖圓形OK手顯示正常肌力，右圖因拇食指指間關節肌肉無力，不能作圓形OK手。