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《八佰》的改動

副刊版 2020/08/19

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本周五在中國內地公映的《八佰》，被認為是拯救中國電影業的標誌性作品。在餓戲太久和政策鼓勵下，上周點映一天，五個城市試點戲院放映，一天共收約千五萬元（人民幣，下同），再加上現看來口碑不錯，相信之後票房成績不會差，該起碼會超二十億元。

說回電影本身，因去年抽片，大家都猜到底是甚麼問題。其一可能，當然是歷史化作故事時，如何呈現升起中華民國國旗的問題。那是流傳中八百壯士故事中最激情一幕。說童子軍楊惠敏為振奮士氣，漏夜游水帶中華民國國旗度過蘇州河，留守將領決定早上在樓頂升旗，以示日本不能如之前所言輕易攻陷四行倉庫。現版本所見，大致上，升旗和保衞旗的場面都有保留，青天白日旗亦清晰能見。

那到底刪了哪些場面？據看過原版的評論人透露，改動較明顯有這些：片頭開場時原本用歷史鏡頭較詳細交代死守倉庫前因後果。然後是更集中保留士兵的情節，而刪減了隔岸租界內各條副綫人物的情節（歷史上這戲劇化場景的特殊性，在於只是一條蘇州河之隔，日本由於不敢亂動有各國在場的公共租界，於是租界那邊是歌舞昇平，另一岸卻戰火慘烈，租界這邊則設計了如杜月笙、何香凝、戲班、記者、黑幫志士等小段落），特別是劉曉慶演的賭場老闆角色，更是交代極不詳。再而是片尾出roller，原版有多位真實參與壯士的名字及介紹，但現版本只留了主要的將領。

影片有一技術優點，是IMAX拍攝，無論在攝影、畫質、音效來說，都可說是高水平體現。另外以群戲為主，慢慢鋪開一應低層士兵各人的生死經歷，從小人物出發，不同價值觀，有兵怕死、有將領討論死守如何無意義，也算是較立體的一次演繹。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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