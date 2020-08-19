有報道指出，近排很多人因疫情在家工作，導致疫症分手潮。見不到時又思念，對得多時又篤眼篤鼻，做人多矛盾！

認識不少朋友，有男有女，明明公司容許在家工作，卻經常返回辦公室，細問因由，不約而同地說：「成日對住（伴侶），唔癲都搞到癲呀！」咁誇張?!話晒都曾於N年前某個時刻，被對方觸動、觸電過嘛！「嗰陣時，鬼知佢愈老愈嘮嘈咩?!依家一日喺屋企就專搵嘢嚟挑剔，又麻煩又難服侍！」女朋友埋怨其老公。

另一女友也叫救命：「自從老公退休後，佢好揀唔揀，揀咗去學琴！弊在佢唔係蕭邦呢！彈嚟彈去都係一、二級，我日日焗住聽佢甩甩咳咳彈『一閃一閃小星星』十幾次呀！係咪寧願返工好過?!」看來，要在疫情下保持健康身心靈，不僅要堅守social distancing，適當的partner distancing也可能有益身心。有幾位朋友分享了跟伴侶在家相處妙法：

一、每天適當地給大家一點Me time（私人時間）和Me space（私人空間）。其間，彼此不打擾，更不會向對方點東點西或點佢做嘢。

二、在家中設「嗌交特區」，有嘢嘈就去那處，最好不要選睡房。有對幽默夫婦就選了洗手間，每逢嗌交，一方就提醒對方去廁所再嗌過，如此一來，喜感增五成，怒氣即減半，每次齊齊步向廁所時，彼此已忍不住大笑歡欣收場。

三、有高道行幽默女友教路：「當對方激到你紮紮跳時，唔使嘥氣拗，只要幻想佢喺醫院插晒喉瞓喺度唔郁得個樣，咁條氣當堂順咗一半！仲拗乜鬼吖！」驟耳聽，以為她在詛咒，實則這是很好的提醒——去到你要跟面前的人生離死別時，那些曾經執着過的、嬲到出煙、拗生拗死之事，其實只是細過微塵之雞毛蒜皮而已。

當我們意識到原來彼此相處是有限時，到後來回顧時或會後悔，那些原本可以珍藏的歡樂、浪漫時光，都統統浪費在怪責、吵架、埋怨上。人生的遺憾，莫過於是愛得太遲、想愛卻愛不得，不要讓這遺憾發生。