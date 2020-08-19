與貝索斯積怨 特朗普「玩」郵政一石二鳥

本欄昨天談到美國最受歡迎的公營部門美國郵政面臨破產，但特朗普為了令郵政無資源執行年底大選的郵寄選票，藉此壓縮對手民主黨支持者的投票率，刻意不去打救。美國郵政成立200多年，同合眾國年紀一樣大，經歷無數風雨。可以說，郵政既團結了國家，也鬧出過笑話。

例如當初推出郵寄包裹服務時，規定包裹重量不可超過50磅，當時就有人想到利用來郵寄兒童，因為郵寄兒童顯然比買火車票便宜。1914年，一位美國人將5歲女兒通過郵包，「寄」到住在愛達荷州的祖母處，小女孩坐在火車郵卡裏，外套上貼了張53美分郵票。1920年，郵政部門正式規定不許郵寄兒童。

特諷郵政 淪為亞馬遜「速遞員」

美國郵政在1775年成立，開國元勳富蘭克林當上首任一把手，當時獨立戰爭開始。獨立後，他們對郵政有個期望，就是團結散落各地的人，共組一個國家。如何做到？授權郵政部門修橋築郵路，連結市區和偏遠農村，並派送報紙開啟民智，亦讓民眾對國家有歸屬感。因此，郵政起初派遞最多的是經津貼的報紙，後來才是信件和包裹。

走到今天，聯邦政府是第一大僱主，沃爾瑪（Walmart）是第二大，美國郵政則是第三大，擁有63萬員工，3萬多間郵局，超過20萬輛郵車，是全世界最大車隊，官方網頁說它運送世界一半郵件。

郵政的性質看似「與世無爭」，其實在特朗普與民主黨的政治博弈中面臨破產危機，並不是它第一次受到政治介入。有人就有信件，有人就有政治。歷史上，當權者常將各地郵局局長職位作為「禮物」，送給黨派支持者。共和黨執政，各地共和黨要員就有機會出任郵局局長，民主黨一樣。從專利到引入私人派遞競爭，官辦到企業化，200多年以來，說郵政見證美國從最初13塊英屬北美殖民地，擴張為大國的歷史，並不為過。

郵政的路，也極坎坷。2001年開始，電子郵件、電子帳單的興起，搶走郵政不少生意，業務逐漸下滑，加上數以十萬員工龐大退休醫療福利開支，累積虧蝕愈來愈多，早已徘徊破產邊緣。正是以亞馬遜為首的互聯網公司，將它從破產懸崖邊拉回來，帶來了新業務，就是網購的包裹派遞，亞馬遜每年給大筆錢郵政幫它送包裹。但特朗普上場，卻很不滿意。

他剛在昨天又再抨擊亞馬遜，稱美國郵政多年蝕錢，因為與亞馬遜簽訂了賠本協議，幫人送包裹，卻收得便宜，說：「亞馬遜等將成千上萬包裹送到郵局，美國郵政平均每筆包裹運送少賺3美元至4美元。」他一直形容美國郵政淪為亞馬遜的「速遞員」，郵政蝕錢就應該加亞馬遜包裹運送費，而亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）十分有錢，所以叫他付。

大家或會問，為何不直接加整體郵費？問題在於，大家何時見過議員贊成公用事業加價？香港沒有，美國也沒有。國會議員們一般不同意加郵費，至少不要在他們任期內加，影響連任。特朗普惟有另闢蹊徑，針對全球首富貝索斯了。大家又會問，為何連全球首富都敢搞？因為特朗普上屆選總統時和他有牙齒印。貝索斯支持希拉莉，而貝索斯旗下眾多公司及機構中，有一家叫《華盛頓郵報》，畫公仔不用畫出腸，大家現在明白首富因何成為特朗普眼中釘了。

首富上屆支持希拉莉 成特眼中釘

特朗普攻擊貝索斯是邪惡的科技寡頭，又指他避稅，多次揚言要整治亞馬遜。金錢掛帥的特朗普，就不想要貝索斯的錢作為競選經費嗎？非不想，實不能。特朗普代表的是共和黨石油、鋼鐵企業利益，民主黨的金主才是來自矽谷及華爾街，所以對亞馬遜玩針對，就玩吧。起初，特朗普總是借《華盛頓郵報》抨擊貝索斯，很快他抓到了新把柄——美國郵政。

亞馬遜真的佔了美國郵政便宜嗎？例如在2017年，亞馬遜6成包裹由郵政配送，據報收費比「聯邦快遞」平一半。表面上看，亞馬遜一年可省下20多億美元；事實上，亞馬遜帶來的網購包裹業務，是美國郵政剩下為數不多的有增長業務，亞馬遜亦必須依靠郵政龐大的全國網絡，來完成「最後一英里」交付。

亞馬遜需要美國郵政，美國郵政也需要亞馬遜，這是美國人還有便宜郵政服務的原因。特朗普不需要貝索斯，貝索斯也不需要特朗普，兩黨政治博弈，就是今天部分美國人收不到信的理由。

▲ 全球首富貝索斯在上屆大選支持希拉莉，因此與特朗普有牙齒印。郵政多年來蝕錢，特朗普指是因為與亞馬遜簽了賠本協議。（資料圖片）