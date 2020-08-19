內地推數碼人民幣 港速參與有可為

隨着數碼經濟（Digital Economy）於全球迅速發展，各國政府爭相投資「數碼貨幣」（Digital Currency）或稱「虛擬貨幣」（Crypto Currency）技術，計劃透過其中央銀行推出，期望盡快佔領市場。

大灣區京津冀長三角 成試點

理論上，「中央銀行數碼貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC）可使相關政府獲得以下的好處：

•免除印刷紙幣，此舉既可減低鑄幣成本之餘，亦可以推動環保；

•減低鑄幣成本，也可以增加政府庫房「鑄幣稅」（Seigniorage）收入；

•跟蹤商業活動，可以避免企業逃稅；

•免除中介，簡化並促進跨境及國際貿易；

•收集本地及國際商務活動大數據，進行市場分析，促進國家經濟發展；

•消除或減低貨幣兌換的需求，從而減低國際之間貿易、旅遊之成本。

中國政府亦不甘後人，早於2014年已開始研發「數碼貨幣」，並稱之為「數碼貨幣/電子支付」（Digital Currency/Electronic Payment, DCEP）技術。其後中國人民銀行（中國央行）更於2016年成立「數碼貨幣研究所」。

央行的工作近期嶄露頭角，中國商務部於8月14日推出《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，當中指出政府將在粵港澳大灣區、京津冀、長三角、及中西部具備條件的地區開展「數字人民幣」（Digital Renminbi）試點，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及負責未來冬奧的相關部門協助推進。

央行直接操作 較比特幣安全

在「數碼貨幣」（DC）方面，香港市民較為熟悉的「數碼貨幣」非「比特幣」（Bitcoin）莫屬。有人把DECP及「比特幣」相提並論，事實上兩者在操作上有着天淵之別。「比特幣」是私人發行貨幣，缺乏政府及央行的支持。正因如此，它並沒有依循金本位制度，價值飄忽難測，導致投資風險極高，多個政府（包括香港）對它避而遠之。

另外，「比特幣」背後利用「區塊鏈」（Blockchain）技術，推行交易「去中央化」（Decentralisation）。然而，由於這方法還未證實可適用於大規模應用場景，例如擁有14億人口的中國市場。在大型應用中，「區塊鏈」的效率及安全尤其備受質疑，試問一個國家又怎樣能夠接受呢？

所以，中國DCEP在運作上與「比特幣」截然不同，由中央直接操作，以兩級制發行，央行首先把DCEP配給不同的商業銀行，然後再由銀行發行至市面上，供市民廣泛使用。

用戶私人電子錢包 有別PayMe

在「電子支付」（EP）方面，有人拿支付工具例如PayMe等與DCEP相比。其實他們之間的差異，在操作上可見一斑。DCEP是數碼通用貨幣，其支付平台毋須用戶預先與任何信用卡或銀行帳戶登記或綁定。實際上，它是用戶的私人電子錢包，「數碼貨幣」直接儲存在其中（即手機內），當錢包缺錢時，用戶才從其所選的帳戶添加，操作與實體錢包類同。

再者，支付的操作環境需求也不同，DCEP毋須網絡也能運作，用戶雙方只要預先在手機上安裝相關的應用程式（APP），之後兩個手機相互碰一碰就能實現轉帳或支付。反之，一般移動支付APP是無網絡不通的，窒礙「無現金支付」的普及化。

港最大離岸人幣中心 可成助力

最後，「粵港澳大灣區」是DCEP的發展重鎮之一，深圳市非常積極，馬上舉手參與成為首批試點城市。筆者認為香港也有很好的條件參與其中，所以不應怠慢，盡早挺身而出。

香港是國際金融中心，是全球最大的離岸人民幣業務中心，也是粵港澳大灣區的重點城市（地區），很有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。因此，建議國家央行利用香港的人民幣離岸結算功能作為「數碼人民幣」國際業務的樞紐。

▲ 香港是國際金融中心，全球最大離岸人民幣業務中心，也是粵港澳大灣區重點城市，很有條件協助國家促進「數碼人民幣」國際化。（路透社資料圖片）