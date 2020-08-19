善用音樂治療 居家抗疫紓壓

英媒BBC一名主持人出現腦溢血後，在音樂治療（music therapy）的輔助下健康情況好轉。音樂治療在各地認受性漸增，新冠疫情期間或可改善居家抗疫生活。

BBC廣播3台音樂主持人Clemency Burton-Hill，今年初曾因腦部大面積出血送院、昏迷多達17天。她的親人在她住院期間，將她喜歡的音樂放在床頭播放給她聽，成功幫助她甦醒，語言能力及肢體活動亦逐漸恢復。她表示音樂對她的康復起到很大幫助，因音樂可以同時利用左右大腦並將它訓練得更靈活。

各地機構 治兒童自閉症

音樂因可同時刺激人腦的左右半球，現時被各地機構用以治療兒童自閉症。

除此之外，哈佛醫學院曾在2011年指出，學一門樂器可助改善腦部掌握語言、記憶及專注等能力，亦有研究發現在音樂的輔助下進行活動的柏金遜症長者，比單是走路健身的長者跌倒次數少54%。音樂也被發現有助紓緩長期痛症及長期失眠。

音樂治療順應而生，也不出為奇。此類輔助治療一般涉及受訓治療師利用音樂幫助客戶面對多種問題，包括認知障礙症、腦部創傷、精神健康問題等。

音樂治療在外國認受性較高，亦設詳細專業架構，例如在英國想成為註冊音樂治療師，需先攻讀與音樂及心理學有關的學士課程、修讀英國音樂治療協會（BAMT）認證的碩士課程、再經過數年實習。

疫情期間，有需要人士較難出門，但家中也可進行音樂治療。例如，澳洲音樂治療機構Muru Music Health在疫下推出包含過萬首歌曲的串流服務，更針對認知障礙長者提供舊歌以助腦部保持活躍。美國亞利桑那州也有音樂治療師疫下在Zoom上提供免費音樂治療，幫助人們紓壓。

在本港，香港大學專業進修學院已在前年推出音樂治療碩士課程，但在本地認受及知名度皆不高，除因缺乏實際量度治療成效的方法、成效因人而異等，時下亦未納入醫管局架構。

助釋放多巴胺 改善情緒

即使如此，港人亦可足不出戶使用本地音樂治療資源，例如社企國際音樂治療中心（IMTC）在Zoom上提供網上教學、講座及網上音樂治療服務。

香港音樂治療協會主席鍾敬文亦建議，市民可在家中聆聽由音樂治療師設計的音樂播放清單、或親手制定迎合個人喜好的清單，因研究指音樂可透過釋放多巴胺、降低皮質醇，紓緩壓力及改善情緒。

居家抗疫生活難免讓人感到情緒低落，長期病患者更甚，疫下宜嘗試發揮創意，用音樂的力量改善生活質素。

▲ 居家抗疫生活難免讓人感到情緒低落，聽音樂有助改善身心健康。（資料圖片）