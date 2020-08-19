智力遊戲 助孩子疫下在家學習

本港新冠病毒疫情反覆，以往許多學生參加的暑期興趣班、夏令營、遊學團等活動，今年大部分均需擱置，就連新學年的課堂，也要移師至網上進行。如何讓學子們「停課不停學」，定然令不少老師和家長費煞思量。其實，除了安排他們在電腦前學習，「智力遊戲」（brain games）也可當作學習工具，訓練孩子的運算和推理能力；若孩子精於智力遊戲，甚至可培訓他們成為職業選手，發展另類出路。

根據《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publications），「智力遊戲」一般指能刺激玩家思考的遊戲，內容可包括繪畫、學習語言等元素。坊間有不同種類的「智力遊戲」，其中波子棋、橋牌、數獨、拼字遊戲，都是為人熟悉的例子。在遊戲過程中，玩家需遵守指定的規則，以一己之力，或與組員合作，設法完成目標。

多名美國學者早年進行一項研究，發現玩橋牌有助提升學習成績。他們於2001/02學年先讓所有五年級學生進行艾奧瓦州基本能力測驗，之後按學生編號及成績把學生分成六組，每組學生的測驗成績相若。

橋牌訓練運算推理 助提升學業

分組後，教師會在其中一組學生上數學課時，利用橋牌作教學用途，其餘五組學生則不會在課堂上接觸橋牌，及後學生於就讀六及七年級時，即分別於20及32個月後，再按所屬年級接受測驗。

學者發現有接觸橋牌的學生於20個月後的數學、科學及社會科學科的測驗平均分數，分別較另外五組學生高2.2、8.0及12.8分，屬於有輕微、很大及非常大程度的優勢。至於32個月後，學者發現接觸橋牌的學生，全部五科成績均較其他組別的具明顯優勢，其中科學及數學的平均分進步最多，分別為14.7及10.1分。

學者指學生參與橋牌遊戲時需運算，故本來已預計他們的數學和科學科測驗成績會較其餘五組學生良好，卻意外地發現學生在閱讀、語言及社會科學的成績也相對突出，相信是因橋牌培養他們的推理能力。

勤有功戲也有益 要釋家長疑慮

雖然有研究顯示橋牌有助提升學生的能力測試表現，但每個地方有其獨特的評核制度，各類智力遊戲的取勝方法也有異，因此橋牌以外的遊戲是否有相近的作用，尚待更多證明。不過，研究結果也有「勤有功，戲也有益」的啟示。

本港教育制度充斥着操練文化，學生「功課多、測驗多」並不是新鮮事。香港教育專業人員協會曾於2018年發表調查報告，指出有54%受訪小學教師稱其學生平日平均每天有七份功課或以上，當中8%更表示多達十份或以上；另有77%受訪教師指，其學生曾因功課太多而感到壓力。

透過功課讓學生熟悉測驗題型，雖然無可厚非，但過度操練不但有機會使學生承受不必要的壓力，疫情下長時間在家中學習，缺乏同學之間的互相支持，甚至可能蠶食他們對學習的興趣。假如能透過智力遊戲，保持在家學習的趣味，同時提升學生的學習能力，絕對是兩全其美的選擇。

但說實話，若要把智力遊戲納入正規課程，難免會有家長擔心子女玩物喪志，甚至沉迷賭博，以致荒廢學業。因此如何消除家長的疑慮，確定教學結果是「戲也有益」，是一大挑戰。

象棋圍棋橋牌 成亞運比賽項目

其實，智力遊戲不僅可輔助學生鍛練腦筋，還有機會協助他們發展事業。近年多項智力遊戲一躍成為國際體壇的競技項目，其中象棋和圍棋曾於2010年廣州亞運，新增成為比賽項目；橋牌亦於2018年的印尼雅加達亞運，首次被列為比賽項目。

根據協會的定義，被視為「運動」的項目，需符合多項要求，包括含有競賽元素、不能依靠「運氣」決定賽果、過程不會對參加者的健康和安全構成風險等。現時橋牌、國際象棋、圍棋、象棋、國際跳棋、麻將及紙牌遊戲，均為協會認可的國際智力運動項目。

其實，智力遊戲不只是「遊戲」這麼簡單，假如具備「腦力」，並願意付出「努力」，玩家也可以「捉棋」作為職業，利用專長創出一番事業。據內地報道，職業棋手柯潔於2017年勝出多項大賽，其稅前獎金收入超過1,000萬元人民幣。

香港亦不乏棋藝高手，屬「90後」的梁浩恩12歲時研習國際象棋，並於2014年倫敦國際象棋大賽及2016年香港國際象棋錦標賽勇奪冠軍，後來他更成為全職導師及業餘棋手。

港無職業棋士 靠捉棋難搵食？

但必須承認，成為職業棋手路途艱難，據報道指，本港目前並無職業圍棋棋士，現為六段業餘棋士的李卓良在小學五、六年級開始接觸圍棋，曾贏取多個圍棋比賽冠軍，但他發現若要成為全職棋士，需專注接受六至七年的圍棋培訓，而且父母不想他耽誤學業，他只好暫停圍棋之路。

現時本港政府對智力活動的推動，職業化元素看來不多。目前香港有四個推動智力活動的團體，符合康樂及文化事務署的「體育資助計劃」申請資格，可獲計劃資助舉辦各類活動。另有私人開設的棋藝學校，提供不同級別的課程。

反觀棋藝文化濃厚的日本，以將棋為例，當地設有多間學院，將棋精英完成指定課程後便可獲「第四段」等級，成為「專業棋手」，而每年只有四名學員獲此名譽。「專業棋手」及後可透過參與多項賽事，累積勝出的局數，獲取最高級的「第九段」名銜。

本港智力活動玩家現時普遍停留在「興趣」、遊戲層面，達到精英級的仍屬於少數；而內地、台灣及日本已有相對成熟的機制推動棋藝發展。

疫情或持續一段日子，家長和學生在家抗疫之際，不妨一起參與智力遊戲，讓孩子「邊玩邊學」，同時增進親子關係。此外，智力活動雖有望成為職業，但要培養成頂尖的選手，社會風氣、培訓體系及家庭支持，缺一不可。

▲ 近年多項智力遊戲一躍成為國際體壇競技內容，橋牌於2018年印尼雅加達亞運，首次被列為比賽項目。（法新社資料圖片）