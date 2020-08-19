回饋社會同舟共濟 超市要「真減價」

第二期保就業計劃將於月底接受申請，港府昨天宣布微調申請細節，要求受疫情影響不大的兩大超市，及大型物業管理公司回饋市民，顯然是要理順之前一刀切所衍生的問題。雖然細節未出台，但當局務必盡快訂立回饋機制，確保超市「真減價」，讓市民受惠。

微調保就業條件 善用公帑紓困

特首林鄭月娥昨表示，首期保就業計劃已大致完成，有逾14.8萬名僱主獲批款共439億元，190萬名打工仔受惠。第二期計劃月底會展開，當局在檢視落實第一期計劃後，將要求20多間大型物管公司收到補貼後，回饋至少8成給業主和業主立案法團，兩大超市需為顧客提供減價，向弱勢社群提供現金購物券。

當局針對性微調第二期保就業計劃條件，皆因當初推出計劃時其中一個重點要快，疫情衝擊各行業，為了盡快把錢發放到企業手，故在設計上採取簡單快捷處理原則，只要企業承諾不裁員，將補貼全數用在員工工資上便合乎資格。

惟疫情對各行業衝擊不一，像航空、旅遊業全面停工，餐飲業局部停工，但物管和超市則影響較小，超市甚至在疫下得益。1至6月超市銷售額按年大增10.6%，根本沒裁員壓力，反而有增聘人手需要。政府代付工資，企業在利益最大化下，即使有錢賺也照申請，結果出現了公帑資助了沒裁員壓力的行業、資源錯配現象。

港府在批評聲中，認知到問題所在，因此調整申領條件。由於發薪給大廈看更的是業主而非物管公司，早前泓景臺業主委員會將補貼用來減免管理費，減輕業主負擔的做法，明顯獲政府認同，並加以推廣，務求精準善用公帑紓民困。

至於對兩大超市卻沒有作出明確回饋準則，因當局正向超市施加道德責任，增加討價還價空間，讓超市設法向市民增加更多優惠，變相付款超市做宣傳，提升形象，可謂雙贏。

問題是超市在減價時會否一如以往，先提高標價再減價，實際上與原價無異，如何確保超市真減價？減價貨品是否集中在食物、蔬果、民生日用品，而不是酒類和貴價貨品。超市在派發現金購物券時，如何確保公平分配給弱勢社群？港府宜盡早與超市磋商溝通。

宜檢討審批機制 支援精準到位

港府同時要堵塞不法僱主透過零僱員公司詐騙補貼，除了鼓勵員工舉報外，亦要加派人手實地巡查覆核，一經發現，收回貼之餘，更要作出檢控，以收阻嚇作用。

疫情不知何時了，保就業計劃隨時有機會再延續，港府財政儲備已降至8,000億元，更應優化保就業計劃，檢討審批機制，確保精準扶助有需要企業，讓大家挺過這難關，否則財儲如何雄厚，也終有耗盡的一天。

責任編輯：黃鑠安