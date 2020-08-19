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不要迷信權威

行政人員版 04:00 2020/08/19

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最近深圳驗出巴西進口的急凍雞翼對新冠狀病毒呈陽性，另外，也有超市女工及家人群組感染。新西蘭結束102日本地零確診，發生冷凍倉庫群組爆發。丹麥肉品出口商丹麥皇冠（Danish Crown），也因為屠宰場有接近150名員工確診新冠肺炎，而需要暫時關閉廠房。人們都開始關注凍肉和包裝食品的衞生安全問題。

世界衞生組織表示，民眾不應對食物、食品包裝、加工或運送感到恐懼，因為現時並沒有證據顯示食品或食物鏈會傳播新冠狀病毒。我們不要忘記，當新冠肺炎在武漢爆發後，1月中世衞仍說未有證據顯示「人傳人」。2月份全球出現感染個案，部分國家出現爆發的情況，但世衞要到3月11日才宣布全球大流行。

我認為當世衞說沒有證據顯示食品或食物鏈會傳播病毒時，也代表沒有證據顯示不會傳播。當然，我們不應恐懼或因噎廢食，這是無補於事的。

我自己的防疫措施，就是除了水果之外，不會購買任何冷凍的即食食品，水果也會清洗乾淨並去皮後才吃。其他食品都是清洗乾淨並煮熟才吃，所以沒有甚麼值得擔心的。另外，每次購物後，也會為包裝消毒。

我們不應迷信權威，要養成獨立思考的習慣。權威的建議不一定對，對他們來說也沒有太大成本，但我們因迷信而付出的代價卻可以很大。

(本欄逢周三、五刊登)

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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