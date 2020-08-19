中大商學院發布第五屆香港企業可持續發展指數   首屆大灣區指數同時出爐 

隨着環境、社會和管治（Environmental, Social and Governance，ESG）投資近年備受關注，我們不難發現企業愈來愈重視企業社會責任（CSR）與可持續發展。為了讓商界、投資者和市民認識本港及大灣區內的CSR和可持續發展水平，香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心（CBS）發布了第五屆「香港企業可持續發展指數」（Hong Kong Business Sus-tainability Index, HKBSI）及首屆「大灣區企業可持續發展指數」（Greater Bay Area Business Sustainability Index, GBABSI ）。

商業可持續發展中心主任盧永鴻教授認為，HKBSI及GBABSI讓企業和投資者能藉科學化的數據，了解本港上市及大灣區企業在可持續發展方面的基準。同時，相關企業會獲發一份報告，藉此了解自身在CSR和可持續發展不同範疇的表現，並作內部評估，改進表現。

CBS資深顧問之一，加拿大Simon Fraser University Beedie School of Business 副院長Prof. Carolyn Egri亦補充，HKBSI及GBABSI由學術機構進行獨立評估，評估結果不涉及利益衝突，具有透明度、學術嚴謹及可信性，非常值得參考。她認為在全球有關企業可持續發展的指數中，亞太區的指數未有納入很多香港企業，而HKBSI及GBABSI為區內獨有的指數，可發揮重要作用，補足香港企業在可持續發展方面的數據和優秀例子。

▲ 盧永鴻教授期望HKBSI能夠鼓勵香港公司主動承擔CSR，更藉此提升本港企業可持續發展水平。

平均分微升 恒指企業表現平穩

今屆的HKBSI平均分為57.54，相較第四屆的56.01僅增加了2.73%，結果反映恒生指數成份股（恒指）公司的企業可持續發展步入平穩期。盧永鴻教授解釋，今屆的恒指公司有所更替，部份新加入的公司在這方面仍有改進的空間，限制了HKBSI指數上升的幅度。

▲ 從5屆HKBSI的平均分可以反映恒指公司的可持續發展水平穩步上升，進入平穩期。

「今屆香港中華煤氣有限公司及香港滙豐銀行均獲90分以上，結果非常正面，能夠鼓勵更多企業在可持續發展方面做得更好。」盧永鴻教授認為，較多企業在環保方面下更多的工夫，整體評分增加20%，反映本港企業跟隨世界趨勢，對環保愈發重視。以HKBSI及GBABSI首位的香港中華煤氣有限公司為例，該公司致力實現「轉廢為寶」的理念，推行包括香港的堆填區沼氣應用項目，以及在蘇州的廚餘轉化為能項目等，將廢棄資源轉化成更高價值的有用產品，一方面為公司拓展業務，另一方面更為氣候變化帶來正面影響，有助鞏固持續發展業務，及提供潔淨能源的信念。

問及企業在哪些方面的表現仍需要改善，盧永鴻教授指在政府聯繫方面的分數偏低，相信是因為港府重視本港企業以市場主導的模式運作，令企業較少依賴政府支持來推動企業可持續發展。另一方面，本地企業的表現較為優秀，平均分為66.22，而非本地企業的平均分為49.53，反映香港為本的企業在CSR及可持續發展工作有較佳的表現。

67間企業獲納入GBABSI 平均分為45.60

香港是大灣區的其中一份子，有着重要的地緣影響，因此研究大灣區企業可持續發展情況非常重要。GBABSI是根據恒生港股通大灣區指數的67間企業進行統計，該指數覆蓋於香港上市並主要於大灣區內營運的公司，其中有18間企業同時被納入HKBSI當中。盧永鴻教授指，為了令結果能夠更具參考價值，及同一企業不會出現兩種標準，GBABSI採取了運作時間較長、認受性較高的HKBSI評分標準，希望能增加GBABSI的啟示性。

首屆GBABSI的平均分為45.60，遠低於HKBSI的平均分；與HKBSI類同，企業大多在環保、員工方面的評分較高，在與政府及供應鏈方面的分數較低。盧教授指政府政策影響較低分的結果，與傳統認為國內市場由政府主導不一樣，確實有進一步研究的意義。

▲ 從GBABSI結果反映，香港企業的表現遠優於非香港企業，香港企業在可持續發展方面的經驗值得大灣區內企業作為參考。

建立清晰工作評估架構 落實可持續發展效益管理

HKBSI及GBABSI均以「價值觀（Values）—過程（Process）—影響（Impact）」（VPI）模式編制而成，「影響」一環依然是企業最需要改善的地方，盧永鴻教授建議企業可以着手從企業架構、管理信息系統（MIS）、資源等方面收集數據，自行評估CSR及可持續發展工作的成效。正如唯一打入GBABSI十大的內地企業華潤電力設置了四級社會責任管治架構，制訂《華潤電力社會責任工作管理標準》，以完善和加強公司可持續發展工作，亦加入「責任百人論壇」等社會責任組織進行交流，並積極參加國內外CSR、ESG評級及獎項評選，藉外部專業的視角來評估相關項目的成效。與此同時，華潤電力以座談會、問卷等方法，收集意見和建議，評估公司在CSR方面的成效。

疫情帶來挑戰 企業須迅速應對

Carolyn Egri認為企業的可持續發展工作應不斷進步和創新，應用新科技來改善環境是常見的例子，公眾對企業的CSR表現追求愈來愈高。她提醒：「很多企業在疫症大流行下飽受試煉，他們能否因疫情帶來的經濟衰退中繼續原來的CSR理念、能否繼續關懷員工？這是一個很大的挑戰，如果企業在這方面未能做好，有機會令員工甚至公眾失去信心。」

觀乎香港的企業，如香港滙豐銀行自疫情爆發以來，便推出一系列廣泛支援措施。名列HKBSI第二位滙豐銀行與不同慈善機構合作，提供短、中、長期的支援，惠及本港60萬低收入家庭、長者及弱勢社群，短、中期措施如提供食物或抗疫物資、提供兼職工作機會等，長期的項目則包括提供災難應變、急救及預防疫症的訓練。

▲ Carolyn Egri認為在CSR及可持續發展方面表現優秀的企業值得嘉許，讓他們成為其他企業的模範，令企業不斷向更高標準邁進。

專工專責制度 須培訓企業可持續發展專業團隊

「我們和很多在可持續發展方面表現出色的企業管理層溝通過，發現大多有一個共通點：由專責的員工負責制定能夠結合企業長遠發展策略的可持續發展工作。」以GBABSI名列第二位的中國銀行（香港）為例，2019年在董事會下增設「可持續發展委員會」，協助董事會加強對可持續發展、CSR及企業文化相關工作的指導與監控；委員會下又增設「可持續發展執行委員會」，確保有效落實策略規劃工作。同年，更成立了「可持續發展策略項目組」，由相關部門組成，負責統籌及協調各部門的可持續發展相關工作，確保有效執行落實相關工作。

由此可見，企業可持續發展的工作需要完善的可持續發展管治架構來執行，然而本港針對這方面的人才開發不足，因此盧永鴻教授正在推動和籌劃成立可持續發展專業協會，為業界提供資歷架構及組織相關的培訓課程，支援業界建立專業的企業可持續發展團隊，令企業可持續發展工作步向專業化。

▲ CBS在未來會繼續舉辦不同的講座及研討會，向業界推廣CSR及可持續發展。

此外，盧永鴻教授更透露CBS正着手擴展區域性的企業可持續發展指數項目，計畫明年推出大中華企業可持續發展指數（GCBSI）。另外，鑑於中國市場重要性日益增加，預計將研究香港的恒生指數、台灣的加權指數、上海證券交易所綜合股價指數及深圳證券交易所成份股價指數，希望藉着當中約300間企業探討大中華地區的可持續發展表現，為投資者及社會提供一個可靠的數據參考，並推動及幫助企業持續改善可持續發展策略和實踐。

欲了解第五屆「香港企業可持續發展指數」及首屆「大灣區企業可持續發展指數」，請按瀏覽：https://cbs.bschool.cuhk.edu.hk/zh-hant/news-event/

（資料由客戶提供）