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博士爸爸教師媽媽搞食農教育 從種米領悟不催迫孩子成長

副刊版 2020/08/20

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周思中（阿周）、李俊妮（Jenny）和洪曉嫻（Kitty），均是從事教育的80後父母。他們近年開辦的「生活Kids Club」，以大自然為教室，透過親子稻米班等食農教育活動，希望大人和孩子一起體驗「從農田至餐桌」的過程。在主流學習以外，提供孩子一個可貴的自由探索空間。

位於元朗八鄉錦上路清潭路的「生活Kids Club」，是農地和白色農舍大屋的結合，其不遠處有翠綠山脈，清新的空氣、閒適的感覺，都是在石屎森林無法感受到的。

Jenny說，當初因為想種米，輾轉有人介紹了他們租下荒廢了數十年的大片農地，連同白色大屋，合共38,000平方呎地方。

「我一見到那個半露天地方，便已想像把它改成廚房了，因為我們想做一些farm to table的活動。」Jenny說，他們2019年開始搞親子稻米班，但由於大屋比較破爛，用了一整年復修，所以2020年才開始搞豆腐工作坊等活動。

生產力變成創造力

然而，疫情關係，Jenny說多個豆腐班已被迫取消，稻米班則仍然繼續。她慶幸農田夠大，因此參加的家庭都可以保持足夠的社交距離。

「生活Kids Club」其實是「生活館SangWoodGoon」的分支。阿周和Jenny在2010年守護菜園村、反高鐵運動之後，為了探討、實踐新生活價值，跟志同道合的青年在元朗八鄉搞了該個實驗場，兩人至今務農10年，並建立了家庭。種植有機菜以外，也有兼職教書。阿周是嶺南大學文化研究哲學博士，曾當大專院校講師。Jenny則在中學當視藝科導師。

Jenny說：「10年前很想實行一種生活，就是做自己喜歡的工作，同時又生產自己的食物，看看是否可行。」

回想起以前在城市工作，上下班來回往往花上數小時，很磨人，她形容這種生活經驗很支離破碎。「再加上，無論食抑或搭車，話加價便加價很多事都不在控制之內，生活令人窒息。」

Jenny說當自己可以生產食物時，感覺很震撼！「現在屋企日常是吃自家種的瓜菜，每兩天做一次麵包及饅頭，經常做果醬，一年有幾個月都可以吃到自己種的米。當生產力演變成創造力，人便變得更自信，個心更安穩。我想告訴小朋友，有能力去創造、有能力去改變，便會有自信。」

在中學教寫作班的Kitty，早年認識Jenny和阿周，也有從生活館訂菜包。「我是城市人，完全不懂得耕種，但我想女兒可以吃到天然的食物，知道食物從何而來。我經常都叫女兒幫手一起參與食物製作，見證由無到有的過程。這個過程就是創造。」

家長退後觀察孩子互動

Kitty育有4歲的女兒年仔，當初為了女兒可以接近藍天和樹木而搬入大埔林村居住。碰巧Jenny及阿周之後又誕下女兒「瓜瓜」。正因為大家先後當上父母，又希望有一個環境給小朋友去玩，結交朋友，看花花草草和天空，一邊流汗一邊種農作物，就促成了「生活Kids Club」這個結合耕作教學及社區連結的地方的出現。

Kitty和Jenny負責策劃活動，她們已計劃將來增設由種木藍到做藍染的工作坊，還有幼兒共學的活動。

逢周日舉行、為期5個月的稻米班一年只能搞兩次，負責訓練小朋友落田工作的阿周指出：「年紀太小的根本未能明白整個種米的過程，但他們總會在活動中找到有興趣的事情。五、六歲的孩子通常喜歡昆蟲，參加這些活動的家長便大都很落力種米。」

但Kitty直言不要期望從中學到很多種米的技巧。「我們是製造一個空間，讓大家發掘和創造一些自己覺得有趣的東西。就像我們復修大屋時候剩下的磚頭，小朋友每個星期都會有不同的玩法。年齡稍大的小朋友又會照顧幼兒，一起去看羊、看烏龜，都是一個互相學習及成長的過程。」

其實生活Kids Club特別之處就是沒有硬性課程規定、沒有考核，也不會有緊迫的活動編排。Kitty指出：「正如稻米的生長要用5個月，是不可以催迫的，小朋友在此地方也一樣，可以緩慢地玩。」因此，Jenny就建議各位家長有時不妨退後一些做觀察者：「看孩子怎樣和人交朋友，跟環境互動，大人也會學到很多。」

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《有種人生》第8集《十年修煉》

播出日期/時間：8月22日/星期六9:30pm

頻道：港台電視31

作者：胡慧雯

責任編輯：李越樺

生活Kids Club的理念是為大小朋友提供一個可喘息、自由自在的學習空間。（被訪者提供相片）

Kitty說觀察到小朋友很喜歡玩水，在田間賽跑、玩泥槳，從而釋放自己。（被訪者提供相片）

Jenny認為家長有時不妨退後一些做觀察者，看孩子怎樣和人交朋友，跟環境互動。（被訪者提供相片）

周思中和李俊妮本身在元朗八鄉搞「生活館SangWoodGoon」從事有機耕作。（被訪者提供相片）

豆腐工作坊大受小朋友歡迎，但因疫情關係早前的班都取消了。（被訪者提供相片）

生活Kids Club位於元朗八鄉清潭路。（被訪者提供相片）

生活Kids Club創辦人李俊妮、洪曉嫻及周思中（由左至右）。（黃建輝攝）

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