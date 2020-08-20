抗疫要靠MD+TV，當然不是指醫生和電視，MD是Mask（口罩）和Distancing（社交距離），這兩方面，香港實在做得不錯。TV是Testing（檢測）和Vaccine（疫苗）全民檢測剛起步，成果未明，故此港人指望重回正常生活將要靠疫苗。可惜，香港彈丸之地，基本上沒有能力和設備，於短時間內自行生產疫苗，換句話說，唯一途徑是從外地輸入，若金錢是唯一條件，香港絕對有優勢，但當全世界都爭購疫苗，同時美國亦制裁香港，我們很可能不會是最早得到疫苗的一群。

全世界近一百六十五種不同疫苗在研發中，總共有八間公司已進入第三期研究，要知道惟有在第三期比較性研究成果支持下，才能證明其安全性和抗疫能力。

當中，名列前茅是兩間美國公司Moderna和Pfizer，第三是英國的AstraZeneca，其餘都是中國公司包括CanSino Biologics和Sinopharm，大部分宣稱在年底將有三期研究結果。

問題是，研究成功後，美國會否允許香港成為首列得到疫苗的地區，要知道生產需時，美國政府早已跟Moderna簽約，以十五億美元購買一億劑疫苗，而這數量也只夠供應美國三分一人口。至於，英國藥廠AstraZeneca對英國和歐洲也有優先責任，英國政府早已答應付出二點五億英鎊支持研究和生產。剩下來，香港只能仰望神州，但衞生署過往入藥基準是靠美國FDA或歐洲EMEA，若中國疫苗未有FDA或EMEA審批，香港政府又會如何處理？

只盼他們能急事急辦。