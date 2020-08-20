被《時代雜誌》譽為「現代廣告大師」、英國廣告公司Ogilvy副主席Rory Sutherland曾提醒年輕人：「去找一、兩件你上司做到很爛的事，然後把那些事做好。能跟他人互補，遠比跟他人相同更有價值。」事實上，在公司裏，某人是容易遭代替的，那說明他只是機構的一個「平均人」，說白了，即是閒角一名。幫自己在機構做好positioning，才不致被看成可有可無。

但positioning是要在重要位上「中」，才有意思，否則把自己position在機構沒人重視的東西上，那只是把自己放在一個會被人覺到「weird」（怪異）的角色上而已。Positioning要「中」，當然是要重點出擊，瞄準上司，慢慢觀察上司需要甚麼、討厭做的、不擅長做甚至做得很笨拙、很爛的是甚麼。當然，上司那些做得很爛的事，是對公司來說重要的。找到那一兩件上司做得很爛或很討厭做的，然後用心把事情做好，那是對公司作出貢獻之餘，也為自己建立不易被取代的位置。

但我認為Sutherland只說了上半段，最關鍵的下半截他沒有道出：沒有一個老闆（尤其是那些小氣兼心胸狹窄的）想在人面前出醜的，若下屬替老闆做好他做得很爛的事，但卻讓老闆look bad、在人前暴露其唔掂之態、急於將功勞歸於自己，請猜猜，這個下屬在老闆眼中，將會是得力助手還是除之而後快的眼中釘？看過不少功高蓋主還鬆毛鬆翼者，很多時惹來殺身之禍還不自知。

幫到老闆應付或處理其不擅長的事情、讓他在人前look good，那才是完整地理解整件事的職場智慧（當然，這裏指的是正常上司，若遇上變態惡魔自私型、只懂踩住下屬自顧往上爬的老闆，根本無運行，那就宜等待最佳時機另覓天地）。究竟自己的出現，是老闆的資產還是負資產？是令老闆look good的人才還是look bad的蠢才？這些問題，大概可測量你在老闆心中的位置矣。

職場就是個江湖，要在江湖行走，不僅先要鍛練一套獨門好武功，還需要有深諳人性的智慧。