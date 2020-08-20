Betty Boop人前性感 背後藏性別種族議題

特朗普前天有段新聞，相對重要性較低，卻令我有聯想。他宣布赦免百多年前已去世的美國女權運動先驅蘇珊．安東尼（Susan Brownnell Anthony），紀念1920年美國憲法第19修正案100周年，該法案賦予美國女性有選舉權。1872年，安東尼因違反當時只准男性投票的法律，堅持投票而被捕。她在19世紀美國廢奴運動與婦女選舉權運動中，扮演關鍵角色，因為她，今天美國女選民才可投票。美媒少不免的分析，是指特朗普得罪不少女性選民，如今亡羊補牢云云。

有關安東尼的事迹，這兩天已有不少報道。她令我聯想起，近日亦出現在新聞的另一女性象徵，不過她不是人，甚至曾經是一頭狗，她是貝蒂娃娃（Betty Boop），上世紀家喻戶曉卡通動畫人物，剛在本月9日90大壽。除了電視卡通，電影、化粧品、食品等亦有其蹤影，實際上是一個流行文化符號，如果說演藝圈性感女神是瑪麗蓮夢露，那麼卡通界女神非Betty莫屬了。她背後的故事及時代反映，比人前的她更複雜。

Betty獨立自主 不附屬任何男性

另一位粉絲無數的漫畫人物大力水手（Popeye the Sailor Man），都只是她師弟，要叫她姐姐。Betty Boop在90年前由紐約動畫公司Fleischer Studio創造，Popeye三年後才出道，還是靠她提攜的，在動畫秀中，Betty和他一起跳草裙舞。

與米奇老鼠（Mickey Mouse）打對台，Betty一開始以狗頭人身法國貴婦犬模樣亮相，作為另一隻狗仔的女朋友出現，說白了就是陪襯。天真又性感的路綫，初步贏得觀眾的心，公司作了一次大膽調整，從狗變成人。原本下垂的狗耳，變成大耳環，加上塗紅的嘴、眨着大眼、時尚短曲髮、嗲聲嗲氣、衣着暴露，如此一來，就更紅了。自立門戶後，成了動畫史上獨自撑起故事的女主角。

那個年代，大部分卡通女性角色都是男角附屬品，例如Mickey Mouse身邊的Minnie，Popeye的情人Olive，但Betty Boop卻獨當一面，不附屬任何男性。雖然從外觀判斷，她是典型男性凝視（male gaze）下的產物，賣弄性感化險為夷，但亦散發自信、獨立，自己養活自己，從侍應生、舞蹈員，到賽車手都做過，卡通中還出現對性騷擾的敢於反抗。

動畫公司說創造Betty時，參考過幾個女性真實人物，包括鬈髮、睫毛、吊襪帶，還有慵懶唱腔等。歌手Helen Kane把公司告上法庭，指控侵權，卡通中竊取了她的形象及唱腔等。公司卻強調Betty的創作，主要參考黑人女歌手Esther Jones，看其俏麗短髮造型，及尖銳唱腔，活脫就是Betty翻版，但其實Betty才是她的翻版。後來，Kane也道出，原來她以前也看過Jones的演出，自己都一樣是模仿Jones而已，法庭其後判Kane敗訴。事件為人談論的，是身為白人的Helen Kane，侵吞了非裔Esther Jones的創意、知識產權，不當回事還興訟告其他人，這個都只是那些年非裔所受不公和歧視的冰山一角。

工作盡責愛打扮 不容忍性騷擾

1930年代後期開始，Betty的星途變得坎坷。社會上保守派認為，作為卡通人物，她的風格太「驚世駭俗」。在節目審查制度下，由於「兒童不宜」，公司只好拿掉她的標誌吊襪帶，穿着保守起來。在穿衣打扮都不能聽自己的年代，種種打壓令Betty的動畫在1938年停播。直到獨立女性們紛紛覺醒的80年代，她的動畫系列重新出現，又穿回了吊襪帶，漫畫又暢銷起來，還衍生出玩具、各種產品等。

粉絲們在Betty Boop身上找到共鳴，對工作盡力負責，自信開朗、熱愛打扮，但這並不意味接受容忍男性動手動腳性騷擾。無論穿得多或少，都是為了讓自己開心，不需要別人來定義。Betty逗人開心背後，藏着與性別及種族相關的嚴肅議題。和蘇珊．安東尼一樣，Betty鼓舞了眾多女性，做獨立的自己，只是用了另一種方式。

▲ 2017年，荷里活性騷擾事件發酵，《紐約客》讓Betty Boop登上封面。（資料圖片）