在家工作新常態 6招增效率

在新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情下,歐美多國以至本港政府機關和私人部門企業,都實行「在家工作」措施,以減少群體出行,避免人與人之間密切接觸,防止病毒進一步在社區大規模傳播。

料員工在家工作 未來每周逾3天

據「世界大型企業聯合會」(Conference Board)在6月中發表的一份研究報告,77%受訪企業會員預期,未來有更多員工每周在家工作3天以上,其中以資訊技術與金融服務業所佔比最高,料「在家工作」長遠成為新常態。

當企業向「遙距辦公」的發展方向推進,不僅可能影響到僱員的工作效率和管理問題,因為有些企業僱主擔心,員工在家工作可能出現「在家偷懶」(shirking from home)現象,還會重塑各種商業活動形態。例如,外出工作人口減少,令公共運輸系統的收入下滑、商業區內的餐廳、零售和其他服務的績效(performance)也將受到影響。所以問題實在值得討論。

携程在家工作 效率增離職率減

其實早在COVID-19前,不少美國企業的僱員都已選擇「在家工作」,在科技界更為普遍,臉書(Facebook)創辦人便於5月23日在網上直播宣布,即日起將陸續開放Facebook的遠端職缺,並接受現有員工申請長期在家工作,預計未來5至10年內,臉書將有一半職位會採取在家工作方式。可見「在家工作」的模式,在疫情過後得到更多僱傭實踐。

究竟企業以「在家工作」的人力模式組織生產,員工在家工作會不會削弱其效率、在家偷懶?美國史丹福大學經濟系教授尼古拉斯.布魯姆(Nicholas Bloom)2015年在《經濟學季刊》(Quarterly Journal of Economics)發表了一篇題為《在家工作可行嗎?一家中國企業的證驗》(Does Working From Home Work?Evidence From A Chinese Experiment),他基於對中國旅遊公司携程(Ctrip)的1,000名員工,進行隨機對照試驗,實驗顯示,在9個月裏,在家工作可以使員工提高13%效率,而且員工的離職率也下降了50%。實驗的結果顯示,在家工作似乎十分可行。

很顯然,在家工作之所以得到政府「鼓勵」,跟美國在職父母雙雙外出工作的比率有關。資料顯示,雙親外出工作的比率,由1968年的25%,上升至2008年的48%,當孩子需要照顧,使「在家工作」的推行具備一定客觀的社會基礎。情況在本港也一樣。在香港,夫婦二人很多都外出工作,於是政府也呼籲僱主可以考慮給予員工「在家工作」、或彈性上班時間的選擇。

兒童空間隱私選擇 影響生產率

不過,問題並非如此簡單。在今次新冠疫情導致「在家工作」於全球多地得到廣泛實踐,大家也很想知道,當年對㩗程員工在家工作進行實驗,並且得到令人樂觀結論的布魯姆有甚麼看法。

據史丹福經濟政策研究所(Stanford Institute for Economic Policy Research.SIEPR)傳訊總監Adam Gorlick與布魯姆教授最近有一篇對談文章——《COVID-19時代在家工作的生產率陷阱》(The productivity pitfalls of working from home in the age of COVID-19)https://news.stanford.edu/2020/03/30/productivity-pitfalls-working-home-age-covid-19/,值得一說。

在這篇文章裏,布魯姆清楚指出,基於兒童、空間、隱私和選擇四項因素,使今天冠狀病毒危機的在家工作情況,跟携程不同,因為疫情下在家工作要照顧在家的兒童,而且家裏空間有限,私隱不足,工作時容易受到干擾,令到在家工作的生產率受到不利影響。

布魯姆強調,當年對携程的分析還考慮到,員工只在具有家庭的獨立工作空間情況下,才允許在家工作,而房間不能是臥室,而且在家工作時,其間不受到滋擾。可見員工在家工作能夠提升效率,需要有一定的前提條件。

細看《COVID-19時代在家工作的生產率陷阱》一文,布魯姆提到,携程的實驗還明確要求員工每周在家工作四天,每五天回辦公室一次。換言之,員工與員工之間、員工與上司之間仍然有連繫和面對面接觸的機會與時間。

隔離孤獨感 不符人類合群天性

其後,這些員工在家工作9個月後,㩗程詢問他們,是否想繼續遠程工作,還是回辦公室?其中一半人要求返回辦公室,即使他們平均上班需時的通勤時間為40分鐘。

清楚看到,在脫離一個集體工作環境下而獨自工作,對工作者來說,似乎會產生一種「隔離感」和「孤獨感」。很顯然,孤獨地作業與人類合群的天性有所捍格。事實上,面對面的對話、合作和相互「腦震盪」(Brain-storming)是激發創新和創造力的一個重要激勵源頭。因此,員工「在家工作」的模式,如何保留以至發揮員工之間、員工與上司之間這種面對面所激發「創造力」的效能,我們必須仔細而認真思考一下。

誠然,雖則遠程工作有助提高效率,但以這種人力模式去組織生產,企業也可能錯失了員工創造力和創新思維這些難以衡量的收益。

據布魯姆的研究發現,在同一個房間裏一起工作的人,較遠程協作者更容易解決問題,而且遠程工作也會影響團隊的凝聚力。這一點,也是「在家工作」未來可能的「新常態」不宜忽視的問題。因為在今日的科技時代,創新和創造力是競爭力優劣的決定性因素。

在新冠疫情下,當下也有不少研究提出如何推動有效在家工作。據MIT史隆管理學院評論(MIT Sloan Management Review)6月初所發表的一篇文章——《領導人支援遠程工作的五大法門》(Five Ways Leaders Can Support Remote Work.https://sloanreview.mit.edu/article/five-ways-leaders-can-support-remote-work/),該學院Donald Sull博士聯同兩位同事,於4月底進行了一次調研,訪問了350位公司領導人和僱員,探索在COVID-19疫情期間,有甚麼最有意義(Most meaningful)的行動,去支援員工遠程工作。

推情緒社會支援 工作生活平衡

訪問答話以人工智能的「自然語言處理」(Natural language processing)進行整理,得出六大範疇行動,分別為——

一、經常性良好溝通,由於遠程工作讓員工有同公司「脫鈎」的感覺,所以,公司同員工之間需要保持密切的溝通和連繫;

二,提供遠程工作的技術支援,如提供電腦硬件、或補助Wi-Fi費用等;

三,提供情緒和社會支援,如舉辦一些虛擬社交活動,像虛擬午餐聚會等;

四、保持員工的生產率和工作投入,如經常性視像會議、設定明確的工作績效預期等,足以保持積極工作狀態;

五、推廣工作與生活均衡,亦即工作與家庭生活平衡發展,如接受彈性工作進度安排;

六,確保身心安康。如資助病毒醫學測檢、購買防疫口罩等費用。

短期來說,在新冠疫情下,員工「在家工作」,公司這些行動或有助確保遠程工作能維繫生產力,同時也可保障員工有效防疫,然而,從長遠來看,隨着科技進步,人工智能、大數據、雲端、區塊鏈技術等科技應用,滲透到多個商業和社會應用領域,愈來愈多的工作,由散布式的工作團隊、或個別成員在不同的工作地點來完成整項工作,或者企業考慮到節約寫字樓/廠房的租金、解決員工出行的通勤時間,甚至出於夫婦二人雙雙出外工作的社會需要,企業會更多樂意以「在家工作」的人力模式,去組織生產,因此,面對在家工作的「新常態」,我們有必要對遠程工作帶來的生產率變化、企業績效和員工福利等,進行更廣泛的社會討論和深入研究。

今次新冠疫情,無疑為我們打開了討論之門。

▲ 面對在家工作的「新常態」,我們有必要對遠程工作帶來的生產率變化、企業績效和員工福利等,進行更廣泛的社會討論和深入研究。(資料圖片)