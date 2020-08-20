把握現代物流機遇 速研產業政策

物流業是香港經濟的無名英雄。貿易及物流在香港四個主要行業中首屈一指，貢獻本地約五分之一的生產總值和就業崗位。

近年，隨着生產及消費模式的不斷改變，全球物流業的發展日新月異。面對世界範圍內物流業的前沿發展，過往長期被忽視本地物流業亟需政策支持。政府應適時肩負起責任，通過訂立產業政策和相配套的土地規劃，支援本地物流業升級轉型，把握現代物流的發展機遇。

網購平台普及 物流中心需求大

一項產品的生命周期包括開發與製造、物流運輸，以及零售至最終客戶等各個階段。隨着產品設計及製造工序日益複雜，製造商開始將不同的生產過程分配在不同國家進行，以利用國際分工優勢，來提高生產效率及成本效益。

以智能手機為例：手機本身的設計會在企業自身的研發中心內進行。設計階段完成後，企業會從世界各地的工廠採購不同零件，如相機感測器、屏幕、基帶、系統級芯片（SOC）、指紋識別器等，再運往另一國家的工廠進行最後組裝，物流成為連接各工序的重要紐帶。

另一方面，隨着網購平台日漸普及，購物活動逐漸從綫下轉移到綫上。消費者所購產品的實際交付將愈加依賴「最後一哩運送」等物流服務達成。而與此同時，企業對土地的需求也有所變化：傳統店舖作為零售點的功能，將逐漸被網購平台的頁面取代，而更大的現代化倉庫及物流中心對網購平台的高效運作，愈發重要。

大型倉儲配送中心可以容納更多數量和種類的商品，從而方便定單集中處理。這不但減少了倉庫間的貨物調配，降低定單交付成本，消費者亦能夠一次過收齊所訂購的商品，從而節省時間及金錢。

數碼化數據分析 主宰物流發展

DHL趨勢研究顯示，5G通訊、物聯網、人工智能及大數據分析等最新科技的發展前景樂觀，將有助大幅提升物流營運商的生產力及服務質素。「智能庫存預測及預先付運」就是數據分析在現代物流中的應用例子之一。

客戶的購買歷史、購物車狀態，甚至是實時的鼠標點擊，皆可以讓企業得知某些產品可能在哪些地方售出，從而能將產品提前運送到潛在客戶附近，進一步縮短交貨時間。由此可見，我們不僅需要土地興建倉庫及物流中心，亦需要空間開設數據中心，以支援相關數據分析工作的開展。

我們想提出的關鍵問題是，政府是否已經做好充足準備，以應對貿易及物流業在過去十年的快速轉變，從而讓香港能處於迎接現代物流發展的最佳位置？

空間設施不足 制約發展

香港物流業的發展長久以來受到空間和設施供應不足的制約。因為高貨量、高周轉的現代物流需要樓底高、樓面負荷大及有直達上層的出入斜路設計的現代物流空間，一般倉庫和分層工廠大廈已難以滿足市場要求。

另外，伴隨現代物流發展而來的數據分析和雲計算需求，亦需要更多優質空間以興建數據中心。由於香港尺土寸金，物流用地的供應非常緊張。優質的現代物流設施往往空置量極低，且租金高企。

物流業的發展長久以來一直受土地不足所制約，而這正是政府缺乏策略性經濟及行業發展藍圖的直接後果。雖然發展局定期進行如「香港2030」及「香港2030＋」的檢討，但這些研究大多集中於土地用途規劃及基建發展，而較少探討香港未來經濟發展的方向，因而難以把握行業的真正土地需求。

效星檢討經濟策略 保港物流版圖

相比之下，新加坡每10年便會召集經濟策略檢討委員會，商討未來的經濟發展策略。該委員會通常由政府高層官員及私營機構的高級行政人員共同主持。委員會會吸納學者、專業人士、專家，以及公眾的意見，就未來的經濟增長策略向政府提出建議。新加坡政府會根據建議制定行業藍圖，以加強及落實經濟檢討委員會的研究成果。

為了更有效支持香港的物流業以及其他具有策略意義的行業，我們認為政府有必要考慮進行經濟策略檢討，制定產業政策，作為指引香港經濟發展和土地規劃的藍圖（見圖）。

經濟檢討的重點，是通過研究世界經濟發展的最新趨勢，制定香港未來的經濟增長策略。這項重要工作應由財政司司長牽頭，每10年進行一次。決策局應根據經濟策略檢討的指引，制定產業政策，以推動策略性行業如貿易及物流業的發展。

此外，要配合產業政策的實施，完善的土地用途規劃必不可少。事實上，發展局未來的策略性土地規劃工作，應參考經濟策略檢討報告中的建議，以滿足產業政策所描述的經濟土地需求。其他相關的決策局亦應緊密合作，為產業政策的落實提供支援。

相信在具前瞻性的行業藍圖及政策措施的引導和支援下，本地物流將能穩步向現代物流的方向升級轉型，從而幫助香港維持其在世界貿易及物流版圖上不可或缺的角色地位。

▲ 隨着網購平台普及，購物活動從綫下轉移綫上。傳統店舖功能逐漸被取代，現代化倉庫及物流中心對網購平台的高效運作，愈發重要。（資料圖片）