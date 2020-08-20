貼身定位科技 防「老友記」走失

颱風「海高斯」襲港期間，有腦退化長者走失，警方仍在尋人。本港每年有約千名長者走失，宜善用貼身、實用的科技保護長者安全。

一名患有腦退化症的80歲老翁在前日颱風襲港期間，離開其住所後失蹤。上周三亦有一名57歲患腦退化症男子離家後失蹤，不少熱心街坊在9號風球生效期間仍四處尋人，但暫時仍不見其蹤影。警方呼籲市民若有失蹤人士消息，應盡快與警方聯絡。

港每年千長者走失 5%未尋回

據房協長者通資料顯示，本港每年約有1,000名長者走失，當中5%無法尋回，不少人是認知障礙症患者。本港現時約有12萬名認知障礙症患者，估計隨着人口老化，人數將在2039年超過33萬。

要防止老人走失，還需靠科技。東華三院已有提供「腦友導航」免費App，讓用家下載，照顧者可隨時得知長者位置、並直接聯絡長者，更可防止長者錯誤關掉該程式而取消定位功能。長者安居協會亦在新冠肺炎疫情期間推出智能手錶，利用GPS、BDS、Wi-Fi及LBS四重定位技術，確定佩戴長者的位置，長者若走失，只要按着手錶2秒便可求救，每月需付月費290元。

九巴亦已推出「尋人啟事功能」，長者的照顧者將長者的八達通卡號碼登記於九巴系統，長者在走失時若使用該八達通卡支付車資時，可讓車長得知，並留意其在哪一個車站下車。手機及八達通卡未必是長者出門必備之物，但鞋子總不得不穿，去年有本地公司研發一款「智能鞋」，該波鞋內配有實時定位系統。

此類科技雖已面世，但仍未在本港普及，勞工及福利局局長羅致光去年亦在其網誌中指，本地應用於安老服務的科技發展「慢」長。此或因新科技較難融入一般長者的生活，且他們的消費能力及意慾亦有限。

產品宜方便易用 價格可負擔

因此，預防長者走失的科技產品宜多注重方便易用、及價格可負擔。

內地現有一款俗稱「黃手環」的定位裝置，途人若看見佩戴鮮黃色手環、看似走失的長者，只需用微信掃描QR Code，就可知道長者家人的聯絡方式。此類手環除可免費申領，成本據悉更低至6元人民幣。

日本埼玉縣政府更率先在當地推出免費QR Code貼紙，讓有需要長者貼在手指或腳趾甲上，防水之餘更毋須額外佩戴任何裝置。警方若發現長者走失，只需掃描貼紙上的條碼，便可提供協助。

本港樂齡科技發展起步遲，更需鼓勵本地機構及商界根據本地情況，推出合適的防走失產品。有報道指港府資科辦正與社署研究在疫情後，將本港行之有效的檢疫手環用作社福用途，此或是值得考慮的方向。

▲ 隨着本港人口老化，宜善用貼身、實用的科技保護長者安全。（資料圖片）