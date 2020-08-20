工商樓按首「減辣」 助商家解燃眉急

金管局昨突然放寬非住宅物業按揭成數，是2009年逆周期措施推出以來首次鬆綁，顯然是因應非住宅物業價格大跌而作出相應微調，給商家資金周轉機會，以解燃眉之急。要穩住經濟，最關鍵的還是盡快採取有效措施控疫，讓經濟早日復甦。

助企業套現周轉 小投資者入市

金管局昨天以疫情重創本港經濟，尤其非住宅物業，包括寫字樓、分層工廈和零售業樓宇價格和成交量，都出現顯著調整，考慮到相關價格走勢、交投量、經濟基本面發展和營商環境，決定將非住宅物業的按揭成數上限，今起由4成放寬至5成。

此時此刻放寬非住宅物業按揭成數絕對合理，因本港經濟受去年反修例風暴和今年疫情夾擊而陷入深度衰退，商業活動及投資氣氛急劇變化，企業被迫縮減規模甚或結業。疫下因限聚令，市民減少外出聚餐消遣，令零售餐飲業生意大跌，不少索性退租或結業。

環球疫情持續，不少大型企業暫緩擴充，甚至搬離中環核心商業區，導致今年上半年甲級商廈空置率升至7.5%，金鐘更高達8.3%，創歷來新高，從而促使相關物業價格及租金大跌。據差估署數據顯示，寫字樓價格由去年高位至今大跌15%，分層工廈和零售業樓宇則分別跌11%和10%。

當局跟隨市況作出調整，短期有補底作用。對小投資者而言，放寬按揭給他們一個在疫下入市創業機會，或可趁機執平貨，有助工商舖價格回穩。對正在營運而面臨資金周轉問題的小業主，加按一成有機套現，可謂及時雨，至少讓他們避過因資金不足而被迫倒閉。

住宅鬆綁非時候 關鍵盡快控疫

惟加按套現只對那些早年低價買入物業的業主有幫助，對近年入市的業主幫助不大，因物業價格急跌下，銀行估價亦隨之下調，隨時有被銀行要求提早償還貸款（call loan）之虞。

畢竟這是金管局自2009年實施逆周期調控以來，首次放寬相關措施，即使短期對市場實際作用不大，但極具象徵意義，長期而言亦起正面作用。雖然大家更關心住宅調控措施會否有放寬空間，但金管局副總裁阮國恒表明，住宅物業由去年高位僅回落2.7%，根本未有合適環境調整按揭成數。

要幫助商界挺過這次難關，放寬非住宅物業按揭只是緩解燃眉之急，難起死回生，始終要港府盡快控制疫情，讓大家可安心消費和恢復社交活動，經濟活動再現生氣，才有助經濟復甦。

責任編輯：陳靜芬