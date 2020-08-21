「各位叔伯兄弟、街坊朋友，今日小弟有幸向大家介紹抗疫神丹，有病治病、無病傍身。不妨告訴大家一個秘密，小弟剛患上新冠肺炎，你看我龍精虎猛、精神奕奕，便是全靠此神丹，更加全無副作用，大家可放心使用。手快有，手慢無。」江湖術士般的說話，早年在廟街仍可見到類似街頭賣藥。

惟萬萬想不到，這次賣藥的竟是巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro），巴西已有一百五十萬人確診，而他也是其中之一。與別不同的是，總統在電台訪問中，大力推廣羥氯喹（Hydroxychloroquine）為有效藥，並以自身為例，證明藥物有效。

這動作對民眾極為危險，因有不少信賴他及其所代表國家權力的市民，可能信以為真。科學貴乎研究，個人經歷絕對稱不上是研究，七至八成人患上新冠肺炎可以病徵輕微，這總統正屬此類，而並非羥氯喹的功勞。

羥氯喹已有六十年歷史，主要用作醫治瘧疾，要知道瘧疾源自寄生蟲（Parasite），跟過濾性病毒風馬牛不相及，只是在新冠肺炎疫情初期，因大規模嘗試尋找可用藥物，在臨床前測試中發現羥氯喹可能有效，但至今已有多個比較性臨床研究證明無效。Boulware et al在《新英倫醫學雜誌》發表研究，涉及八百二十一名無病徵志願者，證明此藥全無預防冠毒的能力（見註一）。另一研究則針對新冠肺炎患者，其中一千五百六十一名病人接受羥氯喹、三千一百五十五名病人只有基本治療，死亡率分別是26.8%及25%，可謂全無分別（見註二）。

把個人經歷凌駕於科學，是江湖術士賣藥行為。

註一：Boulware et al NEJM 383：517 2020

註二：Horby et al BMJ epub July 15 2020