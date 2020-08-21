看見好友李韡玲在《追求這一種愛情》中寫道：追求淡淡的但去到盡的愛情，立刻致電給她：「如何淡淡的又同時去到盡？高境界﹗」二人大笑。再看她寫愛情的態度：「不會隨便出手」，同意，清楚自己要甚麼的女子，不會隨便出手，皆因時間與精力都寶貴，無謂招惹閒人。這又涉及到「誰值得出手」的問題。見過很多高質女性，漂亮聰慧，卻往往在愛情路上弄至滿「心」傷痕，皆因太多「係又出手唔係又出手」又或「唔對路又唔肯放手」的迷糊。究竟自己想談一場甚麼樣的愛情？每個人都有不同要求，但最緊要是自己知道要一個甚麼的答案。

浪費人生、傷人元氣的爛愛情，正如Ling姐引述黃德偉教授所說，「是一場傷風感冒」，無人想要。但愛情於我，比較像維他命：一、維他命有優劣之分，劣質東西多吃無益，可免則免。二、維他命種類多，人人所需不同，最重要是知道自己需要甚麼，亂吃會傷身，找「對」才是關鍵。三、適合而優質的維他命，能提升生命品質、活力感和開心快活度，像極了愛情。

關於愛情，要做到咪隨便出手，見唔對路就要放手，大抵要先做到這幾點：一、少招惹跟自己視野差異大的人，就到一時就不到一世。二、要有辨識劣質人的智慧，包括：小家、脾氣壞、心地差等。三、不受無謂氣（當然亦不給無謂氣對方受）。四、跟一個人在一起的理由，不能僅是「佢對我好」而沒有其他。五、捨得讓你痛苦、空等或不開心的人，已說明不值得。六、面對唔對路的愛情，要懂瀟灑放手，不要chur更不要死lur。七、要清楚自己的愛情底綫和止蝕點，一旦觸碰，那必是爛愛情無疑。八、人生愈單薄，才愈把愛情看成唯一軸心和依靠，遇見這類人，無謂浪費人生跟對方糾結。

現階段的我看愛情，去到盡傷元氣，死水一潭不如不談，所以我跟Ling姐說：「愛情最好是漣漪泛於淡湖中。」中年愛情，不要莎士比亞式浪漫，但要情趣於日常，貼心但不黐身，遷就但不屈就，無所不談但又盡在不言中。