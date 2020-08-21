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Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年

副刊版 2020/08/21

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源自60年代的Grand Seiko稱得上是日本國寶級的產物，縱然1974年曾一度停產，但1998年當品牌重回錶壇的時候，氣勢卻大勇，彷彿是衝着當時稱霸的瑞士機械錶而來。Grand Seiko推出的機

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欄名 : Watch

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