Grand Seiko全新工坊開幕 賀成立60周年 副刊版 2020/08/21 分享： 源自60年代的Grand Seiko稱得上是日本國寶級的產物，縱然1974年曾一度停產，但1998年當品牌重回錶壇的時候，氣勢卻大勇，彷彿是衝着當時稱霸的瑞士機械錶而來。Grand Seiko推出的機 ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Piaget纖薄再進化成業界權威 2020/08/14 Piaget纖薄再進化成業界權威 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 2020/08/07 Tudor年度新作 海軍藍復刻潛水錶 Behrens Original 最強入門機械錶 2020/07/31 Behrens Original 最強入門機械錶 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 2020/07/24 勞力士Daytona Paul Newman中的「聖杯」 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 2020/07/10 Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 消費資訊 消費種類 鐘錶 日本 岩手 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入