支持率拉近拜登 特朗普是哪種Underdog？

英語有一個詞Underdog，據說19世紀中以後出現，不是解作在狗下面，而是指比賽中處於劣勢、人人覺得會輸的人。廣東人有類似而傳神的叫法——魚腩，香港人在體育評述中也聽不少。它指競爭中實力明顯偏低，常被「宰」的一方，贏這種對手無難度，就好像相對魚頭、魚尾，吃魚腩「啖啖肉，容易食」，和另一個容易取分的評述用語「叉燒」，意思一樣。

美國著名歌手Alicia Keys有一首歌以Underdog為名，但歌詞中表達的，和一般在字典中理解的不同，賦添了一層意義。她指的Underdog，是那些不成事的人、弱者，但卻沒有全盤「睇死」他們。在Alicia眼裏，那些人只是被低估，卻還在奮鬥，等着令「睇死」他們的人「大開眼界」。這首歌，告訴那些還在掙扎求勝的人：Keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough, you will rise up, rise up。

上屆貼中特勝選 學者今次話拜登贏

美國大選報道中，部分媒體用Underdog形容特朗普，大家可以理解為他正處於下風，因為根據民調是這樣。至於用這個詞當中有沒有，或者有多少是那些媒體希望特朗普輸的心態所投射出來，那我就不知道了。

無論特朗普過去4年政績好或差，即使是差，總有人會再投他一票。每人的出發點不一樣，就算蚊子不好，也有不會落手殺死的人。

我們不難把Underdog這個詞和loser（失敗者）劃上等號，甚至更糟，是注定失敗的人，未賽先輸。天注定這回事，不好說。不過近40年來，有一個人雖則不是神，但每次都準確預測誰當選美國總統，因而聞名，他就是美利堅大學教授李奇曼（Allan Lichtman）。4年前，當大部分人認為希拉莉會贏，他卻準確預測特朗普勝出。今次，他說拜登將會擊敗特朗普。

李奇曼預測方法有一套自己的邏輯，乃他設計的13個關鍵指標（見表），包括在位優勢、長期和短期經濟數據等。今屆選舉，這些關鍵評估當中，6個對特朗普有利，但對拜登有利的就有7個，包括特朗普所屬的共和黨之前在中期選舉輸掉眾議院控制，受疫情影響美國經濟步入衰退等等。

「新債王」再押注特 指民調不可靠

李奇曼的現身說法，令一些人樂不可支，但同是KOL的億萬富豪，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）就持相反見解，近日公開認為特朗普可以連任。向來在市場上有獨到見解，他同樣在上屆預測特朗普會贏，如今再押注特朗普身上，備受投資者關注。

岡拉克認為，民調數據不可靠，因為美國正處於被「高度毒化」的政治環境，他猜測約三分二保守選民和中立選民，在回答民調時，隱瞞了他們其實支持特朗普。

近日，民調亦顯示特朗普的全國支持率，同拜登的差距縮窄了，其中CNN的民調拜登由領先雙位數字，到近日只領先4個百分點。特朗普，就好像Alicia Keys歌中的Underdog，在全力反撲。Underdog在美國，儼如弱勢之人也能通過努力獲得成功的代名詞，反映「美國夢」背後一種對理想的追求。

在文化作品如電影當中，一個傻子、窮小子，或者只有正直無budget的Underdog，做主角往往更sell，因為人們低估了其真正實力，可能暫時不被看好，但在冷嘲熱諷中，他們最終來個逆襲，靠着堅毅不拔、戰勝傳統意義上強大的敵人，結局更能震撼人心。

著名喜劇演員差利卓別靈（Charlie Chaplin），演活過不少電影角色，不過最有代表性的，還是那位他塑造的，蓄着標誌小鬍子，戴圓頂紳士帽，穿大腳八鞋子，手執長拐杖的流浪漢經典角色。他利用黑色幽默手法，演活社會最底層，被剝削的小市民，笑中有淚，雖然被「睇死」，但是打不死。現在，人人只記得差利，那個角色其實叫the Tramp，那齣電影亦叫《流浪漢》（The Tramp），不知阿Trump會不會似阿Tramp？

▲ 盡管近日民調與拜登拉近距離，但特朗普仍被傳媒形容為「Underdog」，意即仍處下風。（資料圖片）