未來選舉動員 身份政治重要籌碼

自回歸以來，身份政治可謂備受關注。近年冒出抗拒中國人主觀身份認同的現象，不僅被視為「人心未回歸」的情緒流露與表達，更左右個人的政治立場和投票選擇。

內地出生者 中國人身份認同更強

社會一般認為本地出生者的本土意識較強，因而香港人身份認同較強，而內地出生者則相對有較強的中國人身份認同。香港亞太研究所2016年的立法會選舉調查顯示，愈年輕來港定居的內地出生選民，其投票選擇愈接近香港出生選民，究竟內地出生選民是否有較強的中國人身份認同？

根據調查所得，不同移居年分或移居年齡的內地出生選民，其身份認同與香港出生的選民都有明顯分別。從移居年份看，無論是回歸前或回歸後移居香港，內地出生者認為自己「只是香港人，而不是中國人」的比例（各佔8.4%和10.6%），都較香港出生者（20.0%）小；自認「兩者皆是，而香港人多些」的（17.5%和21.2%），也不及香港出生者（31.8%），這反映內地移民的「香港人身份認同」不及香港出生者。

此外，他們都是較傾向有不弱的「中國人身份認同」，41.1%和46.2%自認一半是香港人一半是中國人，28.3%和20.2%自認兩者皆是而中國人多些，4.7%和1.9%自認中國人而非香港人，香港出生者的相關比例是36.7%、10.1%和1.4%。

愈年幼移居 自認港人比例愈高

從移居年齡看，不論是10歲及以下、11至20歲，或21歲及以上（依次簡稱幼年、青少年和成年）時移居香港，認為自己「只是香港人而不是中國人」的比例（各佔10.3%、7.4%和8.9%），明顯較香港出生者（20.0%）小，自認一半是香港人一半是中國人者較多，有44.1%、39.1%和42.2%。

相對而言，幼年和青少年移居者，自認「兩者皆是，而香港人多些」的比例（23.6%和21.3%），較成年移居者（12.0%）大，不過，仍不及香港出生者（31.8%）。在幼年移居者中，自認「兩者皆是，而中國人多些」的比例較小（17.9%），不及青少年和成年移居者（29.2%和31.4%），但是仍高於香港出生者（10.1%），可見三組內地移民的中國人身份認同感，都較香港出生者強。

總括而言，與政治立場和投票選擇不同，不同來港年齡的內地出生選民在身份認同方面沒有明顯差異，盡管有部分本土派青年領袖也是內地移民，但整體來說，內地移民的「中國人身份」是較香港出生者強，香港人身份認同則相對較弱。

出生地影響認同 投票受制社教化

由此可見，出生地對「中國人身份認同」的影響強烈，但是其與投票選擇的關聯，則一定程度上受社教化限制。我們估計，在「港區國安法」出台後，排他性的身份政治會有所收斂，但部分市民對中央政府信任減弱，中國人身份認同感恐怕亦有減無增，雖則如此，在未來的選舉動員中，身份政治將仍是重要的籌碼，對選民投票決定的影響不容小覷。

（系列之七）

▲ 有別政治立場和投票選擇，不同來港年齡的內地出生選民在身份認同方面沒有明顯差異。（資料圖片）