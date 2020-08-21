5億元創科黑客松 空間數據商機大

有顧問公司認為，地理空間數據的全球價值達2,700億美元（約21,060億港元），而且以每年30%的速度增長。

16間物流獨角獸 市值680億美元

萬億港元的商機，其實近在咫尺，如果你有留意內地剛於8月初公布的《胡潤全球獨角獸榜》，接連上榜的物流、快遞、食品配送，以及自動駕駛等，營運的骨幹正是地理空間數據。單是內地16間物流獨角獸，總值已達680億美元（約5,304億港元）。

這個排行榜列出成立於2000年後、價值10億美元以上的非上市公司，今年全球有29個國家的586間獨角獸上榜，涵蓋金融服務、零售、物流、汽車、傳媒娛樂和醫療健康等行業。

對於許多物流公司來說，地理資訊不單是一幅幅的電子地圖，而是必須充分利用來確保貨物運輸、追蹤、交收達最佳效率的重要工具。隨着「宅經濟」盛行，客戶在網上購物之後，這些物流企業便以地理資訊系統（GlS）和全球定位系統（GPS），調度運輸車隊，規劃最快捷的運送路綫，同時監察貨物信息、獲取車輛實時位置以隨時調整安排，以便快速而安全地把貨品送到客戶手中。

3D立體電子地圖 助駕駛救援

這中間又牽涉實時的路況，哪裏塞車哪裏改道，如果沒有整合的地理資訊，也會費時失事。

剛被Facebook收購的瑞典初創Mapillary正是搭建了這樣一個影像平台，鼓勵大眾上載自拍的街道照片錄像，然後以人工智能辨認出影像上路牌的圖案文字、交通燈、行車綫等，然後把影像接駁起來，成為3D立體電子地圖。除了有助駕駛者掌握最新的路面狀況，它也能協助災後救援。今天平台上滙聚了全球超過12億的街道影像，使它可不斷更新城市的地圖。

此外，地理資訊中，準確的地址也是不可或缺的一環。我們生活在香港，地址系統已大致完善，但全球有近75%地方即135個國家缺乏統一、甚至沒有地址系統，衍生的問題除了居家難以接收郵遞，也會產生業權糾紛、救援物資派送困難，也不易追蹤疫情。

即使有地址系統，但如果欠缺準確也是問題，例如香港鄉郊仍有地址沿用「地段編號」，即一幅土地的編號來顯示，而非街道名稱和門牌號碼等具體資料，令派送有盲點。在英國，地址欠準確令0.5%郵件無法派遞，估計商業損失達8.3億英鎊（約83.9億港元）。UPS認為，如果他們每個司機可以少走一哩的冤枉路，每年可節省達5,000萬美元（約3.9億港元）。

有困難就等於有商機。由英國一個音樂人和數學家聯手創辦的What3words，把全球劃分為57萬億個3米乘3米的方格，以獨一無二並隨機揀選的三個字詞代表每一個地點，例如「涼亭•委婉•回報」是我公司的位置，灣仔會展則是「端坐•旺盛•拜託」，來代替16個數字的全球定位標記，而且它覆蓋全球每個角落，即使鄉郊野嶺也不例外，並有45種語言可供選擇，方便各地使用。這個手機應用程式現時已為平治房車及蒙古所採用。

巨大商業實用價值 港人認識少

空間數據顯然有巨大的商業和實用價值，但是香港一般市民卻少有認識，正如創科局7月底給立法會的一份文件指出，在實際生活中應用空間數據，促進社會福祉，才是對空間數據的最佳宣傳方式。這如何做到？

兩年前的《施政報告》中，提出撥款5億元在未來5年每年舉辦「黑客松」式的「城市創科大挑戰」來推動創科，促進科普教育之餘，亦鼓勵各界以創科解決民生問題。規模史無前例，當時令人興奮了好一陣，但兩年下來仍未有具體進展。

高手在民間 以比賽吸創意方案

如果當局能以運用地理空間資訊為題，從日常生活中的覓路、尋找走失的長者、追蹤巴士小巴實時位置、找出所有凹陷待修的路面，到不單香港、連近鄰如東盟多國也亟待的天災救援、3D城市規劃、自然資源整合，以至將來的無人駕駛等等，參賽者更可自行發掘更多題材和應用方法，相信屆時肯定精采萬分。

我相信高手在民間，參賽者別出心裁的創新意念大可促進科技方案的開發，說不定更有助本地創科打開香港和海外市場呢。

▲ 最新《胡潤全球獨角獸榜》接連上榜的物流、快遞、食品配送及自動駕駛等，營運骨幹正是地理空間數據，其中滴滴出行穩居前三位。（新華社資料圖片）