嚴打非法露營 宜開闢場地配合

早前因颱風「海高斯」吹襲而被困於塔門的露營人士獲救，但暴露市民在非指定露營場地露營所帶來的問題，還需有關部門加強執法。

打風被困獲救 揭非法露營問題

一對母子在塔門露營期間遇上颱風來襲，帳篷及財物盡失，七旬母親一度在大雨中陷入低溫狀態，惟政府飛行服務隊因9號風球生效而無法出動直升機，幸而後來獲警員救出。

其子獲救後表示，自己當時攜帶的收音機懷疑收不到本地電台的訊號，因此不知颱風已經逼近。

肇事人士即使並非因貪玩追風而身陷險境，仍有觸犯法例之嫌，此因塔門並非漁護署轄下管理的41個露營地點之一，根據《郊野公園條例》，任何人未經批准，不得於郊野公園或特別地區露營、建立帳幕或臨時遮蔽處，否則會面臨最高5,000元罰款及監禁一年。

有安全風險 易破壞自然環境

非法露營除為自己帶來不必要的安全風險，更容易破壞自然環境。露營場地一般會提供焚火台等生火設備，在非指定露營場地生營火，則需要在營地附近收集石頭「另起爐灶」，此舉可能令以石為家的昆蟲失去原有棲息地，在草地上直接生火更會破壞草木、種子等，造成水土流失，稍一不慎更可引起山火。

漁護署一直有就非法露營行為進行執法，在2018/19年度檢控個案有33宗，涉及罰款金額達9,600元。

然而，非指定露營地點仍大受歡迎，去年五一黃金周期間有內地旅遊公司組團到塔門等地點「深度遊」，留下大批垃圾及帳篷。本港網上更有不少媒體及網誌的露營攻略中，介紹非指定露營地點，恐誤導更多市民慕名前往。

用App投訴 鎖定地點協助執法

執法人員需管理大片土地，難免有漏網之魚，外國鼓勵人們以App投訴非法露營行為，協助執法，例如英國可用What3Words的地理編碼系統（geocode system），精準鎖定非法露營地點。

此類技術在本港不算常見，但郊遊客亦可撥打漁護署熱綫：1823，舉報非法行為。

不少非法露營地點之所以被垂青，不外乎它們具風景優美、環境宜人等優點。港府在加強執法之餘，亦宜分析近年新興露營地點的趨勢，按民間需要，考慮將此類地點納入監管範圍，為熱衷郊遊的市民及遊人提供更多選擇。

打擊非法露營行固然重要，但本地露營者更應遵守有關法例、及做好手尾，保護環境。

▲ 本地有不少愛好露營的市民，趁假期紮營，享受大自然，但應該遵守有關法例，及保持環境清潔。（資料圖片）