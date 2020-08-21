美步步進逼 港要吃四方飯交八面朋友

港區國安法落實後，美國頻頻出招打壓中國和香港，中方釋出積極尋求與美對話的訊號，冀緩和雙邊關係。惟美國正全面遏制中國，肯定不會就此罷手，香港難免被殃及，惟有自力更生，發展既要聚焦大灣區，更應積極拓展東盟、歐盟市場，繼續吃四方飯、廣交八面朋友，來緩減美國制裁衝擊。

中方頻釋善意 倡國際坦誠合作

美國繼取消香港特殊待遇地位、制裁11名中港官員，以及強制「香港製造」標籤改成「中國製造」後，周三又宣布終止3項雙邊協議，包括移交逃犯、移交被判刑人，以及國際船運所得收入雙重課稅寬免。港府予以譴責，中方則敦促美國停止干涉香港事務，更決定香港特區暫停履行港美刑事司法互助協定。

中方反擊的同時，亦宣布已與美國商定近日舉行會談，檢討首階段貿易協議落實進度。

面對美國連串無理打壓，中方最初策略是不跟隨起舞，冷靜應對，試圖待美國大選塵埃落定才出招，但白宮鷹派蓄意令中美關係脫鈎，若任由鷹派續亂出招，滑向新冷戰，中國將面臨更多困難和挑戰，故中方積極尋求對話，緩和關係。

中國駐美大使崔天凱便強調，中國願意現在與特朗普政府改善關係，推動中美關係健康發展，不會浪費時間，等待大選結果才行動。中方最近同意將中美每周航班數量由4班增至8班，更允許美國商會包機下月飛返北京，用行動釋出善意。

中國立場可用外長王毅對美4方針概括：明確底綫，避免對抗；暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鈎，保持合作；放棄零和，共擔責任，反映中方願理性對話解決中美分歧；但美國總統特朗普卻力求打中國牌來箍票，未因中方釋善意而偃旗息鼓，繼續瘋狂抹黑中國，但這卻更凸顯中國站在道德高地，有理有節，特朗普卻理虧，中國反而在一定程度上，可爭取國際間同情，減低他們跟美起哄的意慾。

發揮環球脈絡 把握內循環機遇

香港則成了美國用以打擊中國的棋子，料制裁措施陸續有來。特首林鄭月娥表明，面對美國制裁，香港未來要打入外國市場較難，籲港商將重點轉移到內地這個有14億人口的龐大市場，尤其是比鄰大灣區。中國正推動以內循環為市場主體，國內國際雙循環相互促進的新發展方向，香港若能把握機遇，將會有很大商機。

聚焦內地市場並不等於放棄海外市場，目前打壓香港出口貨僅美國，香港更應發揮既有的語言、法制、公平競爭的優勢，加大力度開拓東盟、歐盟和中東市場，繼續吃四方飯、廣交八面朋友，來抵銷美國市場可能萎縮的衝擊。

此外，香港早前推出恒生科技指數，配合中概股回歸香港，增加新經濟股成分，令港股變得更具活力和多元化，既幫助中資企業融資，並可透過滬深港通促進兩地資本融通，服務大灣區和內地金融業，進一步鞏固本港金融中心地位。

香港無疑是個獨特的國際城市，背靠內地，若能繼續發揮國際脈絡，廣結善緣，重振香港的奮鬥精神，相信有機會化危為機，把金融中心進一步做大做強。

責任編輯：黃鑠安