我記得在網上看過一段影片，是馬雲出席一個美國節目，主持人說阿里巴巴和亞馬遜很不一樣，亞馬遜擁有整條供應鏈，幾乎甚麼都自己做，而阿里巴巴卻幾乎都外判，只做一個平台的角色。主持人問哪一套模式更好？馬雲說，世上並沒有唯一的正確商業模式，若情況真的如此，這個世界便非常沒趣。

造物主是喜愛多樣性的，所以大自然有很多不同的動物和植物，人類也有不同的種族；即使同一種族，甚至同一家庭，每個人都不一樣。從商的人都會坦然接受，世上不會只有一條成功路，因為我們見到太多截然不同，但卻同樣成功的模式。

領導和管理也一樣，沒有獨步單方，例如Tim Cook和喬布斯的經營和管理模式便很不一樣，但同樣令蘋果公司成功。在後喬布斯年代，可能Tim Cook的模式更適合蘋果，如果他嘗試模仿喬布斯，一定不能成就今天的蘋果。經營和管理，要看天時、地利、人和、市場、文化等等，還要配合領導人的個人特質。

我離開舊公司的時候，對繼任人語重心長地說，不要模仿我，要做最好的自己。結果這8年來，舊公司的發展很好，甚至一定比我留任更好。領導人要做最好的自己，並且相信自己。最失敗的領導者，是嘗試模仿別人，而失去了自己。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》