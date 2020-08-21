5G技術融入生活  開創嶄新客服體驗 中國移動香港與工銀亞洲合力推進智慧金融   打造智慧城市

新一代5G流動通訊時代已經來臨，而且更逐步融入我們的日常生活，身處智慧城市更是指日可待。中國移動香港（下稱「CMHK」）早前與中國工商銀行（亞洲）有限公司（下稱「工銀亞洲」）合作，於工銀亞洲中環旗艦店引入5G網絡技術，並應用於不同客戶服務之上，為邁向智慧金融新紀元作好準備。

投入智慧金融建設

隨著銀行服務日趨個性化，追求高度自主及高效率，智慧金融已成為銀行業未來的發展方向。工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍先生表示，為了配合這個大趨勢，工銀亞洲與中國移動香港合作以加速數字化發展進程，同時積極透過人工智能及機器學習等技術所賦予的能力，投入智慧金融的建設，「我們早前於中環旗艦店內設置智能終端機，讓客戶可透過『半自助』形式，通過5G網絡傳送資料至分行內的智能終端機，供職員即時審批，於數分鐘內完成開戶手續，大大減省輪候時間。」

▲ 工銀亞洲中環旗艦店結合5G網絡技術及金融科技於一身，讓客戶充分體驗未來科技感的銀行服務。

為了迎接智慧金融新紀元，武龍先生指出，工銀亞洲的員工在思維及工作模式上也跟隨發展步伐而作相對調整，無論是前、後台的員工都會朝著自動化、網路化、智能化、電子化方向有序轉型，「員工將可從過往繁重的櫃台交易操作和大量的數據統計等工作，改為從事更為高效、更有創造性的營銷、客戶服務和技術創新等工作。」

▲ 當客戶靠近「魔鏡」時，內置的攝錄鏡頭自動識別及估算客戶的性別與年齡層等基本資料，在5G技術協助下，繼而對上述接收到的估算資料進行分析，並即時為客戶推介合適的金融產品，讓客戶感受度身訂造的個性化理財體驗。

發揮5G網絡優勢

作為香港目前擁有最多5G頻譜的流動網絡營運商之一，CMHK 深明5G網絡是建設智慧城市和推動各行業數字化轉型的重要基石。中國移動香港董事兼行政總裁李帆風指出，5G 獨立組網 (SA)能高效地創建「網絡切片」，網絡切片可按不同企業需求，通過靈活的網絡資源組合，提供不同的專網服務。這不單能快速部署，降低成本，同時可為企業提供更安全的網絡服務保障。

李帆風表示，除了金融行業之外，5G 網絡也能為物業管理行業開啟無限的應用和商機，他舉出多個應用範疇，「智能感應設備可改善能源效益及或帶來更好的保安環境；最近新型冠狀病毒疫情嚴重，市場亦研發了可自動檢測到客人體溫異常的機械人，讓物管人員能掌握情況而作進一步跟進。」李帆風更稱，5G 網絡可讓商戶具備發展智能零售的基礎，如引入 VR（虛擬實境）或 AR（擴增實境）等購物體驗，可見5G 網絡的應用層面極為廣泛。

▲ 客戶佩戴VR眼鏡，即可以「目睹」同樣已配備先進5G技術及充滿現代科技感的中國工商銀行蘇州分行內的面貌。

全面革新各行各業

智慧金融發展現已漸見雛型，工銀亞洲將以「智慧金融」作為突破口，大力開展「智慧金融」方面的創新業務及應用場景，建立金融服務生態圈，加速產品創新及提升客戶服務能力，推動建設智能化行銷、風險控制、管理等經營體系，促進內部經營管理升級，從而進一步落實「智慧金融」。

透過這次合作，中國移動香港及工銀亞洲相信5G的商業應用及先進的金融科技應用能進一步優化銀行營運效率及客戶體驗，預計未來將有更多行業、更多領域出現革新性的變化，共同見證香港邁向具創新科技及優質生活的「智慧城市」。

▲ 當客戶靠近「魔鏡」時，內置的攝錄鏡頭自動識別及估算客戶的性別與年齡層等基本資料，在5G技術協助下，繼而對上述接收到的估算資料進行分析，並即時為客戶推介合適的金融產品，讓客戶感受度身訂造的個性化理財體驗。

▲ 2019年，中國移動香港成為全港首家流動網絡營運商完成安裝並成功測試5G 獨立組網 (SA) 網絡，網絡切片可通過靈活的網絡資源組合，使不同行業的服務質量於5G應用下得以保障，大大提升網絡服務質量。

(資料由客戶提供)