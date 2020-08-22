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京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間

副刊版 2020/08/22

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以都會設計風著稱的酒店集團THE GATE HOTEL，先後於東京淺草雷門與銀座有樂町開設分館，旗下第三間酒店THE GATE HOTEL京都高瀨川by HULIC，已於7月21日開幕，最吸睛是由百年

...

欄名 : 旅事通

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