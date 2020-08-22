京都百年名校活化高級酒店 宿一宵歎咖啡享文創空間 副刊版 2020/08/22 分享： 以都會設計風著稱的酒店集團THE GATE HOTEL，先後於東京淺草雷門與銀座有樂町開設分館，旗下第三間酒店THE GATE HOTEL京都高瀨川by HULIC，已於7月21日開幕，最吸睛是由百年 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 2020/08/14 京都全新酒店大玩高科技 採用面部辨識自助Check-in 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 2020/08/08 澳洲大堡礁首座水下博物館落成 展品關注海洋珊瑚礁保育 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 2020/08/04 隈研吾打造長野縣Land Station Hakuba 型格結合露營美食園區 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 2020/07/28 米芝蓮逸東軒 推外賣自取砂窩小菜煲 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 2020/07/25 東京舊澡室化身文藝場 藝術錢湯+Cafe宮之湯開業 疫情 日本 酒店 品牌 設計 餐廳 學校 小學 咖啡 小店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入