嘉亨灣 流通率達4.2%多內地客沽貨

【疫市表現佳屋苑最新市況】過往表現不算「標青」的西灣河嘉亨灣，近7個月單位流通率達4.2%，冠絕50屋苑，意味單位二手流通情況理想，惟當中近兩成來自內地客或公司持有，而事實上未有明顯落價，同期呎價升幅

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