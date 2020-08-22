港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8%

【疫市表現佳屋苑最新市況】在疫市下，市區中價樓抗跌力強，大角咀港灣豪庭在期間﹙1月22日至8月20日﹚錄128宗買賣成交，平均成交實呎更升至$1.9萬水平。

綜合利嘉閣研究部及代理數據顯示，港灣豪庭在疫

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