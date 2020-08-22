港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8% 置業家居 2020/08/22 分享： 【疫市表現佳屋苑最新市況】在疫市下，市區中價樓抗跌力強，大角咀港灣豪庭在期間﹙1月22日至8月20日﹚錄128宗買賣成交，平均成交實呎更升至$1.9萬水平。 綜合利嘉閣研究部及代理數據顯示，港灣豪庭在疫 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 今日 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 嘉亨灣 流通率達4.2%多內地客沽貨 今日 嘉亨灣 流通率達4.2%多內地客沽貨 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 今日 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起 今日 銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 今日 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 最新專欄文章 更多 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 今日 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 映灣園 受疫情影響外籍業主沽貨離場 今日 映灣園 受疫情影響外籍業主沽貨離場 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 今日 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起 今日 銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 今日 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入