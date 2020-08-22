淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬

【疫市表現佳屋苑最新市況】2003年非典疫情來襲，樓價曾一度大跌，首當其衝的當然是曾出現集體感染個案的淘大花園。時移勢易，今年在新冠疫情底下樓市依然硬淨。而已被稱為九龍灣「三寶」的淘大花園在疫情期間更

...