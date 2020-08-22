銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起

【疫市表現佳屋苑最新市況】馬鞍山銀湖‧天峰的成交量頗受疫情影響，今年1月至7月全月成交量普遍維持在7至9宗，唯獨在疫情稍為緩和的5月錄21宗成交。

綜合利嘉閣研究部及代理數據顯示，銀湖‧天峰在疫市下（1

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