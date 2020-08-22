銀湖‧天峰 量跌價升2房入場費$830萬起 置業家居 2020/08/22 分享： 【疫市表現佳屋苑最新市況】馬鞍山銀湖‧天峰的成交量頗受疫情影響，今年1月至7月全月成交量普遍維持在7至9宗，唯獨在疫情稍為緩和的5月錄21宗成交。 綜合利嘉閣研究部及代理數據顯示，銀湖‧天峰在疫市下（1 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 今日 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 嘉亨灣 流通率達4.2%多內地客沽貨 今日 嘉亨灣 流通率達4.2%多內地客沽貨 港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8% 今日 港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8% 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 今日 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 今日 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 最新專欄文章 更多 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 今日 抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？ 映灣園 受疫情影響外籍業主沽貨離場 今日 映灣園 受疫情影響外籍業主沽貨離場 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 今日 YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 今日 淘大花園 均價升近1成1房呎價高見$1.85萬 港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8% 今日 港灣豪庭 2房$628萬易手較估價高8% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入