YOHO Town 上車客無睇樓$667萬購2房

【疫市表現佳屋苑最新市況】隨着本港疫情大致回穩，最近二手市場交投持續。而素來受到上車客追捧的元朗YOHO Town本月已錄得6宗成交，更現上車客無睇樓承接單位。

YOHO Town本月暫錄6宗成交，平均

...