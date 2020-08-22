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映灣園 受疫情影響外籍業主沽貨離場

置業家居 2020/08/22

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【疫市表現佳屋苑最新市況】映灣園是東涌區規模最大的私人屋苑，在疫情7個月（1月22日至8月20日）共錄212宗買賣成交，流通率達4%，表現理想，而8月氣氛依然暢旺，暫錄12宗買賣。值得留意，同期實用均

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欄名 : 封面故事

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