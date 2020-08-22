抗疫7個月 50大屋苑誰是抗跌王？

新冠肺炎疫情肆虐，由本港出現第一宗確診個案至今剛好7個月，在疫市下二手市場交投量如何？哪一個屋苑是抗跌王？

今年1月22日，香港出現第一宗新冠肺炎確診個案，其後更出現多個本地感染群組，政府實施封關、限聚

...