如何控制高成數按揭風險

近一年新批按揭合約的平均按揭成數持續上升，由去年中的約47%，增至今年中的58%，反映多數借款人的按揭成數上升。對借款人來說，究竟按揭成數增加，是否代表承受的風險也增加？他們又應該如何控制借貸風險？

放寬按保 平均按揭成數上升

今年新批按揭合約的平均按揭成數上升，一般估計與去年當局放寬按揭保險有關。之前只有$600萬以下物業可申請8至9成的按揭保險，而在放寬之後，適用範圍擴大至$1,000萬以下物業。措施推出，樓價介乎$600萬至$1,000萬的物業成交量上升。甚至有評論指，在社會運動、新冠肺炎影響下，樓價維持平穩，部分原因也是放寬按保的刺激作用。

有指整體上按揭成數上升，反映借款人的風險增加，因為物業在樓價下跌時，更易、更快成為負資產。但筆者並不同意有關觀點，真正反映風險的，是借貸的總額（而非按揭成數）是否借款人可以負擔。一個人如果可負擔$600萬的樓按，無論此$600萬是6成按揭，抑或9成按揭，對借款人的財政影響並沒有太大差別。

經濟不景 預留緩衝勿借盡

值得商榷的是，去年放寬按保的適用範圍時，一併放寬了按揭壓力測試的要求：只要支付較高的按揭保費，便可以免壓測，而供款不逾月入一半，便可滿足放款要求。此舉會令同等收入的申請人，獲取較高的貸款額，每月供款上限會由有壓測時的略高於月入4成，增至月入一半。在經濟不景，借款人收入可能下跌的環境下，措施等於移去借款人的財務緩衝，情況並不理想。

由於政治、經濟前景仍不明朗，對有意以高成數按揭入市的用家來說，除非有合理理由相信自己的收入將長期維持穩定；否則，建議他們即使合資格以免壓測的方式獲批按揭，亦宜採取較保守的態度，將每月按揭還款控制在較低（例如是月入4成）的水平，為自己預留一定的緩衝空間。

▲ 經濟前景不明朗，有意以高成數按揭入市的用家，宜採取較保守的態度，將每月按揭還款控制在較低的水平，為自己預留一定的緩衝空間。（本刊攝影組）