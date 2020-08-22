龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起

珠海龍光．玖譽灣為低密度住宅項目，採用中式府邸設計，並以位置便利為賣點，現在售的3至4房及複式單位，入場費由￥236萬起。

位處珠海金灣區的玖譽灣，整個項目佔地約13萬平方米，建築面積達38萬平方米，提

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