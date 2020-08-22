龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 置業家居 2020/08/22 分享： 珠海龍光．玖譽灣為低密度住宅項目，採用中式府邸設計，並以位置便利為賣點，現在售的3至4房及複式單位，入場費由￥236萬起。 位處珠海金灣區的玖譽灣，整個項目佔地約13萬平方米，建築面積達38萬平方米，提 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 2020/08/15 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 2020/08/08 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 2020/08/01 國維中央廣場加推100伙 首期￥72萬起 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 2020/07/25 利騰•金力灣 集商住於一身 住宅一律3房 冀明年中入伙 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 2020/07/18 中澳春城周邊配套齊全 每平方米售￥1.6萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入