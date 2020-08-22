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2房連平台 叫價$788萬

置業家居 2020/08/22

分享：

放售單位：滿庭12座低層C（2房2廳連平台）

實用面積：608平方呎

叫價：$788萬（實用面積平均呎價$12,961）

備註：廳房間隔均方正易擺位，可從廚房通往特色平台。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

「據按揭

...

欄名 : 屋苑精明眼

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