2房連平台 叫價$788萬 置業家居 2020/08/22 分享： 放售單位：滿庭12座低層C（2房2廳連平台） 實用面積：608平方呎 叫價：$788萬（實用面積平均呎價$12,961） 備註：廳房間隔均方正易擺位，可從廚房通往特色平台。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 「據按揭 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 今日 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 望園池景 叫價$550萬 今日 望園池景 叫價$550萬 最新專欄文章 更多 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 今日 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 望園池景 叫價$550萬 今日 望園池景 叫價$550萬 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 2020/08/01 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 遠眺海景 叫價$428萬 2020/08/01 遠眺海景 叫價$428萬 實用1房套 叫價$590萬 2020/08/01 實用1房套 叫價$590萬 滿名山 屯門 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入