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望園池景 叫價$550萬

置業家居 2020/08/22

分享：

放售單位：滿庭5座中層D室（1房套）

實用面積：406平方呎

叫價：$550萬（實用面積平均呎價$13,547）

備註：單位為1房套間隔，客廳外連露台，外望屋苑園林及泳池景致。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

「據

...

欄名 : 屋苑精明眼

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