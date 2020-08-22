望園池景 叫價$550萬 置業家居 2020/08/22 分享： 放售單位：滿庭5座中層D室（1房套） 實用面積：406平方呎 叫價：$550萬（實用面積平均呎價$13,547） 備註：單位為1房套間隔，客廳外連露台，外望屋苑園林及泳池景致。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 「據 ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 今日 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 2房連平台 叫價$788萬 今日 2房連平台 叫價$788萬 最新專欄文章 更多 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 今日 滿名山 間隔多元 開放式$450萬入場 2房連平台 叫價$788萬 今日 2房連平台 叫價$788萬 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 2020/08/01 海柏匯 主打迷你戶 起居便利 $428萬起入場 遠眺海景 叫價$428萬 2020/08/01 遠眺海景 叫價$428萬 實用1房套 叫價$590萬 2020/08/01 實用1房套 叫價$590萬 滿名山 屯門 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入