日本立法遏職場大蝦細 港可有啟示？

社會動盪，加上疫症肆虐，令經濟大受打擊，不少人擔心失去飯碗而倍感壓力。作為主管一方面要管理下屬，另一方面要追趕業績，壓力可能更大，一不小心更可能將壓力發洩在下屬身上，變成職場欺凌。這種由上而下，利用職權欺壓員工的行為，稱為職權騷擾，在職場上並不罕見。

最近，日本政府更為此立法，要求企業訂立禁止職權騷擾的政策。當地政府的舉措，可為香港帶來哪些啟示？

日本職權騷擾個案 十年升倍半

在日本，職權騷擾稱為Pawahara，由Pawa（Power，職權）及Hara（harassment，騷擾）組成，形容那些呼喝員工並且提出不合理工作要求的老闆，或者會因為員工不服從命令，而將無意義的工作分配給他們，作為懲罰。

在2016年，日本厚生勞動省發現，三分之一的日本勞工曾在過去三年遭受過職權騷擾。至2018年，涉及職場騷擾的投訴數字高達82,797宗，創歷史新高，相較2008年的32,242宗，上升超過一倍半，情況明顯惡化。

而有關情況更可能引發慘劇。一名在日本豐田車廠工作的28歲男員工，疑經常被上司以「笨蛋」、「蠢貨」和「死了更好」等字句辱罵，其後被診斷患有適應性障礙並停職，後來雖然復工，亦與該上司於不同部組工作，卻經常手震，犯低級錯誤的次數亦有增加，至2017年10月被發現在員工宿舍房間內自殺身亡。

雖然該員工的死因沒有明確指向其前上司，但事件仍令人關注職權騷擾對員工身心健康的影響。

3大原因 職權騷擾關注增

職權騷擾近年在日本引起關注，涉及多種原因，當中可歸納為三大類別。首先，隨着時代轉變，日本年輕人對待工作場所中的不合理行為傾向不再容忍。

有中年的日本僱員指出，現今的年輕人可能會抱怨老闆如何對待他們，但是當他年輕時，老闆卻會向他扔煙灰缸。去年播出的日劇《我要準時下班》亦表現了年輕一輩希望推翻不合理的規矩，例如不再認同加班的必要性、根據年資分配工作及發放獎金等安排。

第二個原因是當地經濟持續停滯，為管理層帶來壓力，並將壓力發洩在員工身上。值得留意的是，日本勞動力市場的流動性低，員工因怕被指出賣公司而不敢辭職，這意味員工即使在受到惡劣的待遇時，仍覺得必須保持現狀，而這亦延伸至第三個原因：在日本解僱員工十分困難。日本很多公司以往會推行終身僱用制度，即使工作表現一般，只要無犯大錯，便不會被解僱，故一些公司會故意惡劣對待員工，迫使他們辭職。

美調查：逾9成受訪者曾被欺凌

雖說職權騷擾近年在日本引起關注，但類似情況實際上遍布世界各地，香港亦不例外。基督教家庭服務中心在2013年進行調查，發現509名受訪在職人士中，53%表示曾在工作場所遇到一種或以上的欺凌行為，當中68.1%被訪者指出，欺凌者正是其上司。被問到最常遇到的欺凌方式，第一是出口傷人（64%），例如惡意批評或挑剔、罵人作狗；第二為惡哽工作（50.3%），例如「做埋上頭嗰份」、被迫加班、做一些厭惡或根本不懂做的工作。

同樣情況在美國亦時有發生。Monster.com在2019年發布一項調查，發現受訪的2,081名僱員中，94%表示曾被欺凌，方式包括在電郵中使用激進的言詞（23.3%）、被呼喝（17.8%）等，當中51.1%指欺凌者為老闆或主管。職場欺凌研究所（Workplace Bullying Institute）2017年的研究報告亦指出，61%的欺凌者是老闆。

職權騷擾引發的問題，在香港已引起勞工團體關注。醫院管理局職工總會在2017至18年度，共接獲近85宗關於職場欺凌的求助個案。

日本新法嚴打 騷擾分6大類

面對老闆或主管的騷擾，部分員工或會辭職避開，亦有不少人為了保住飯碗而選擇啞忍。日本厚生勞動省為了阻止騷擾行為繼續發生，早前立法規定企業必須訂立禁止職權欺凌的政策，並設立內部舉報及調查機制，以保障員工免受騷擾。

條例將職權騷擾分為六大類，包括身體攻擊、精神攻擊（如威脅、人格謀殺及侮辱，如在同事面前大吼大叫、反復責罵，或在電子郵件中譴責同事）、孤立（包括忽略、隔離，或不邀請同事參加與工作有關的活動）、過多工作需求（即安排某員工進行無法完成的工作內容或工作量，如將大量工作轉交給新員工，而新員工可能還不知道該怎麼做）、要求員工做超出能力範圍以外的工作（分配與員工的經驗水平無關的工作，例如要求駕駛員剪草，或要求辦公室工作人員在倉庫工作），及侵犯私隱（如對某員工的配偶評頭品足，纏擾員工詢問他們何時結婚，或詢問過多的私人問題，例如該員工與誰一起度假）。

有關法例於今年6月1日生效，大企業率先受規管，中小企則從2022年開始納入規管範圍。在法例規管下，企業必須明確禁止利用其優越職位進行職權騷擾或欺凌的行為，亦要為受欺凌困擾的員工提供諮詢服務及支援，並對此類行為制定明確的罰則，違例企業將要接受行政指導，即由行政機關給予建議、勸告，當中並不具法律上強制效力，而企業名稱亦可能會被公開。

不過，有評論認為有關法例太過含糊，加上沒有指定對騷擾者的懲罰，而是由公司決定採取何種行動，擔心法例只是無牙老虎，無法真正幫助員工。另外，法例並不涵蓋兼職員工，這不禁令人質疑，會否有老闆為了逃避法規而改為聘請更多兼職員工，形成灰色地帶。

欺凌定義理解不一 溝通有必要

另外，法例雖然具有一定阻嚇性，公眾對各種行為的用意是否有一致的理解，也是落實的關鍵。

在日本，下班後和同事喝酒是職場文化的一部分，但一名日本貿易公司經理向傳媒表示，公司對各種騷擾行為採取嚴厲態度，令他不敢邀約團隊成員出外喝酒。他續稱，下屬可隨時以匿名電郵或寫信投訴，過去五年愈來愈多管理層有這種意識，但仍有人因這類事情遭公司解僱，令大家都提高警覺和更為謹慎。

他表示，現在大家甚至不確定能否對女員工說「你換了髮型」這種話，大家亦減少在辦公室聊天，以免被指騷擾。而為了防止誤會，他會定期跟自己的團隊討論，定出雙方可接受的範圍，以免逾越界綫。

管理層為了避嫌而大為緊張，但另一邊廂，部分員工卻不以為然，甚至覺得主管反應過大。有在東京市場研究公司擔任專案經理的日本人表示，部分新入職的員工們因為不獲邀喝酒而覺得被排擠及被忽視。可見，主管和員工對職權騷擾的定義各有想法，如要真正避免不必要的騷擾，雙方的溝通十分重要。

本港職場欺凌 未有法律定義

如前述，同類事件在香港亦時有發生，然而，目前本港並未就「工作場所的欺凌」作出法定定義。有律師指出，「欺凌」可被視為針對某同事或一班同事重複作出的不合理行為，並因此危害到其健康和安全。其中，任何被視為羞辱、恐嚇、威脅他人的行為，例如不斷蠻不講理地作出批評，大聲呼喝他人等行為都可被視作職場欺凌。

雖然本港目前並無法律禁止職場欺凌行為，但僱主對員工需負有謹慎責任，僱主若發現工作場所有員工被欺凌，但選擇坐視不理，就有可能違反責任。另方面，僱主本身也負有僱傭關係互信的隱含責任，故僱主必須避免採用有可能嚴重損害僱傭關係的方式行事。

雖然日本的立法成效仍是未知之數，是否值得香港參考，有待觀望。但總括而言，工作場所存在欺凌事件不單影響員工情緒，更會削弱士氣，降低生產力，甚至損害公司利益。僱主應多與員工溝通，共同建立良好的工作文化，以友善的工作環境促進營運效能，才是企業管治的王道。