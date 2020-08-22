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冰層終會消失 最壞的末世風景

評論版 2020/08/22

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不用水晶球也能預視，格陵蘭的冰層終會消失，我說的。

8月13日，科學期刊《Communications Earth & Environment》刊登研究，指出格陵蘭冰層的降雪量已經追不上夏季的融冰速度；一旦全部融化，海平面將被推高6米，相當於兩層樓高，足以淹沒眾多沿海城市。

融冰推高海平面 中環變水都？

格陵蘭融冰，其他地方的冰層能倖免嗎？8月4日，加拿大最後一副完整冰架在數日間崩塌，至少四成面積消失，大小有如香港島。類似氣候變化的哀鐘，近年接連敲響；我刻意把2006年的一響保留下來，那是一份有關氣候變化對香港發展商影響的報告。

這份由里昂證券發表的報告，封面圖片是港島地標建築中國銀行及周遭大樓，中銀前還有帆船駛過，而一眾樓宇則淹沒維港之中。根本就是《明日之後》的超現實景象。

這當然是設計圖片，但報告標題放諸今日，很有寓言意味：《從繁榮都市到慘霧之城不作為的後果》（Boomtown to gloomtown, The implications of inaction）。

中環變水都，該去怪誰？怪全球氣溫提高攝氏兩至三度？怪格陵蘭冰層不再？還是怪高升六米的水位？眼中都是鈔票的證券行，何時關心起氣候議題來？

這樣說吧，倘若水位升高六米，維港兩岸會是怎生光景？

報告為各大發展商做了資產損失估值，結果不難想像：無論甲級寫字樓抑或名店林立的購物商場，同樣損失慘重，可能達「億億聲」美元，若兌成港幣，當年的報告算出四百多億港元，換算現值或未來的價值，將更令人咋舌。

學者墮冰隙亡 氣候暖化的殺戮

報告警告世人——當然也包括香港人——別繑埋雙手，無動於衷。何況這還不是最壞的末世風景。

當南極洲也失守時，全球水平面將被推高25米，家住九樓以下的朋友，不懂潛水也不成。

從報告刊出至今，14年過去了，世人有認真應對氣候變化嗎？文首提及冰雪不再的例子，是刮在臉上的一巴掌。

瑞士學者Konrad Steffen是全球研究氣候變化的先驅，深耕逾40載，證實氣候變化導致格陵蘭冰蓋快速融化，亦使冰蓋愈加脆弱。

8月8日，Steffen在格陵蘭的研究站附近墮落冰隙身亡，享年68歲。事發地區過去不曾有冰隙，這是氣候暖化的殺戮。Steffen用生命敲響了最後的警鐘。

當冰雪不再，我們卻還像泡熱水澡的青蛙。

格陵蘭冰層的降雪量已經追不上夏季融冰速度，一旦全部融化，海平面將被推高6米。（法新社資料圖片）

撰文 : 朱漢強 綠惜地球環境倡議總監

欄名 : GREEN FORUM

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