疫下初創難捱 租津補助解急

轉眼GOGOVAN成立將近七年，創業的心路歷程於我以言似遠還近。筆者非常感恩能有一班志同道合的共同創辦人及好同事，努力將公司發展至不同的亞洲市場。當年艱辛創業，最棘手的莫過於籌集資金。今天筆者也看見不少有心創業的年輕人碰上同樣的釘，面對着同樣的難題——如何改善香港的創科環境及尋找營運資金呢？

無穩定資金 欠政策人才外流

猶記得當年GOGOVAN的起動資金，正是由數碼港而來。雖然香港有不少機構舉辦各項創業比賽，讓一眾創業人士吸收經驗之餘，亦可贏取獎金作為資金，然而一次性的獎金，未能為初創提供穩健的資金來源。政府亦遲遲未見落實強力的政策，推動本港創科發展，導致人才流失，部分有潛質的公司，更移師外地謀求發展。

再者，新型冠狀病毒疫情令本港初創打擊甚大。投資者多採取觀望態度，市場發展亦變得緩慢，要守業可謂難上加難。但初創擁有高度靈活的優勢，或可扭轉劣勢。

以筆者從事的物流業為例，不少公司因為出入口萎縮而受影響，但如果能善用科技，便可將生意轉型，例如疫情將消費者的消費模式徹底改變，電子商貿是大勢所趨，物流界可以利用大數據為客戶分析出最合適的物流方案，將市場定位從一般物流公司升級。

物流科創 助推各業轉型

此外，物流業的創科元素亦有利推動其他行業進行數碼轉型（Digitalisation）。以醫療為例，網上診症的人數大幅上升，如何將藥物準確快速地送到病人手上，物流業擔當着重要角色。

另一方面，智慧城市一直是全球熱話。香港陸續推出5G網絡，基建配套的規劃將會是重中之重。物流如何與網絡、汽車、數據、管理系統等結合，將會是創科界的重大研究。

香港本是人才濟濟，未來亦有很多創科研究及項目推行。若港府能在短期內推出支援方案，如租金津貼、一次性補助等，或可讓一眾初創先解燃眉之急。

長遠而言，創科的支援需要清晰的規劃，同時也要加強培育新一代，留住本地人才，方可令創科公司持續發展。

筆者早前便加入了由一群香港初創企業組成的民間智庫Innovate for Future（簡稱IF），其中一個目的便是幫助香港建立一個完善的創業生態圈，長遠達至「香港資金支持香港創科」的理想境地。

▲ 物流界可以利用大數據為客戶分析出最合適的物流方案，將市場定位從一般物流公司升級。（資料圖片）