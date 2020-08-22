為己為人撑檢測 抗疫經濟兩手抓

特首林鄭月娥公布新冠病毒普及社區檢測計劃詳情，反駁常見誤解，促請公眾為己為人，主動接受檢測。面對各行各業飽受衝擊，港府表示正趁疫情稍紓，致力跟業界洽談如何有序重開，餐廳、美容院顯然亦要做好清潔衞生本份，抗疫與振經濟才能並行而不相悖。

釐清檢測誤解 關顧弱勢需要

特首率領一眾高官宣布，9月1日開展全民檢測，目標為期1星期，爭取2星期完成。她不諱言，有專家認為全民檢測只屬大海撈針，難見成效，但現時克服了化驗資源樽頸，疊加源頭不明個案仍然高企，隱形病人還是能多找一個得一個，大家應本着良心，負起公民責任，接受病毒化驗。

林鄭並嘗試釐清可能妨礙公眾參與檢測的誤解，呼籲遏止陰謀論。她強調，化驗成本和工作全由中央承擔和發辦，不涉利益輸送；社區檢測無關健康碼，後者亦不會有追蹤功能，所謂有綠碼才能上餐廳，更是「不切實際」。

全民檢測尚有細節要敲定，但借鑑過去的士司機和外傭宿舍等高危群組的參與率都低於3成，港府仍須設法增加全民化驗誘因，不僅僅確保流程順暢安全。

舉例說，朝8晚8的採樣時段，僅略長過一般辦公時間，延長晚間時段料可方便上班族。官方採用網上預約控制人流，惟不能忘卻弱勢需要，須為長者、傷健人士以至6歲以上兒童，提供一定免預約名額，以及設支援熱綫。派發免費口罩予檢驗者，既能表達謝意，而且有助抗疫。

本港昨錄27宗確診，已持續19天維持雙位數，特首指跌勢能否持續，未來一周將是關鍵。對於有報道指全民檢測完結，始能考慮放寬社交距離，她主動澄清，強調已跟各界尋求共識怎樣回復營運，首階段料先恢復晚市堂食。

食肆自律衞生 有序恢復營運

港大講座教授袁國勇早前親臨淘大花園後，對屋苑能汲取沙士教訓幸保不失讚賞連連，指食肆普遍非常乾淨整潔，今後主要可分開器材和人手上菜執枱，以及仿效住宅升降機大堂加設紫外光燈消毒空氣，可堪其他亟欲復常的大業主和商戶參考。

醫療專家首重公共衞生，防疫立場偏緊，有時難免與疫下仍要為口奔馳的普羅大眾背馳，但現時袁國勇、何栢良等專家都同意，食肆自律，可藉衞生措施，既恢復晚市營運，又防止疫情反彈。政府若能釐定合適措施和建議予教育、文娛、康樂等界別，幫助更多公私組織盡快安全復業，市民才能有財力和心力，頂住逆境捱下去。

兩岸四地之中，內地、台灣和澳門俱已做到抗疫與振經濟兩手抓，港人只要同心同德配合政府，社會豈會無法重回正軌？放下一己私心和顧慮，積極支持全民檢測，斷絕隱形傳播鏈，將是邁向復常的重要一步。

責任編輯：張志堂