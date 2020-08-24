內地電影放映政策，之前入座上限是三成，後來陸續開放到五成。上周終於事隔半年進戲院，卻發現上座率都奇高了，起碼坐了過半觀眾。

去完戲院又去酒吧區（真是像復出正常生活出巡掃場），見到一個集合十多家餐廳酒吧演出場地的地庫式廣場區，嚇一跳，直情是人山人海，周末晚，有些夜店排了長長隊伍，愈夜愈旺，而且大部分人已不戴口罩。主要因為和久不到上海的朋友會面，並被告知，以他這陣出差經驗，其實現在成都、杭州地區，蒲點都擠滿人了。

不過進戲院，見那麼多人還是有點警愓性，除餐廳外，都很久沒和那麼多人聚在同一密閉空間。陌生觀眾需隔一個位坐的規範沒有落實。不過以這行情和入場意欲看來，如果往後沒有大幅度感染事故的話，電影業的生意會一步步復元。

看到《八佰》的正面票房反應，另兩部大片都說要上映。動畫片《姜子牙》和陳可辛拍郎平和女排故事的《奪冠》，就宣告定檔十一長假期（今年內地的十一假共八天），這也應該是今年內最後一個黃金檔期機會了。

說回《八佰》本身，普羅觀眾應該收貨，因為除了拍攝技術的水平不錯外，那種民族主義愛國激情也極之迎合當前的社會氛圍。不過從「作品」角度來考察，講故事技巧卻差得多，原故事中幾個理應更有衝擊力的場面，從士兵綁炸彈以自殺式攻擊去退敵（這段事迹廣為流傳），到女童軍冒死送國旗的交代，前後都沒有鋪展得很好，因為沒交代動機，理應的高潮就像突然發生又結束了。

電影完結於孤軍撤兵走過橋進入公共租界，途中被日軍瘋狂射擊，死傷慘烈。現實中，這批撤軍之後被監禁起來，及後日軍進侵租界，有些更被遣送海外當苦工。