百年老舖盒仔茶源吉林推限量口罩 收益捐助流浪貓狗救援

新冠肺炎疫情近月反彈，口罩繼續成為市民外出時不可或缺的用品。香港百年茶飲老字號源吉林與香港熔噴工廠聯乘推出3款慈善限量套裝，包含獨立包裝口罩、甘和茶包、人參浸膏及消毒用品等，一套足夠助你外在防菌、內在

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