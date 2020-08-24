非一般拘控 班農案背後的3批人

上周四早上，在停泊康涅狄格州灣的豪華遊艇上，特朗普前「國師」班農（Steve Bannon）被捕，他涉嫌和三名同夥，侵吞為南部美墨邊界築牆的捐助資金。長長邊境牆只築起了短短一部分，短短4年執政，特朗普圈子卻已經有8名核心成員湊成長長的名單，因不同罪狀被拘控。

班農的背景、所犯何罪、對特朗普影響，已有不少分析，我想指出的是甚麼人拘捕、檢控及審理班農。

拘捕班農 竟是郵政調查局特工

首先，拘捕班農的是美國郵政署屬下的郵政調查局（United States Postal Inspection Service）特工，他們是「陀槍」的郵政署人員，當然不是為人送信，而是送人入監獄。郵政署有人「陀槍」，香港人聽落也許一頭霧水，自覺孤陋寡聞。的確，美國郵政調查局甚少出現傳媒鎂光燈下，尤其是班農這種大案。凡在美國有關郵政的犯罪，都由他們執法，較為著名的要數80、90年代的郵包炸彈客，及2001年的炭疽襲擊。

美國郵政系統有武裝執法，得從歷史說起。在美國未出世的英國殖民時期，開國元勳富蘭克林被費城市政府任命為郵政局長。當時的郵政路綫經常被人盜竊及打劫，他於是組建郵政保護力量，建國後成為全國第一支聯邦執法隊伍。多番改組後，變成今天擁有千多人的郵政調查局。單在去年，調查了5千多宗涉郵政的犯罪。

根據官方網頁，調查局職責是保護美國郵政系統的安全，曾經參與調查和破獲的大案，還包括追查甘迺迪行刺案中透過郵政系統買的槍。至於今次班農案為何要出動他們，未有進一步披露，相信是他被指涉及的詐騙案，利用了郵政服務。

相對於郵政調查局的低調，負責檢控班農的人就很高調，而且近年一直都高調，同特朗普「作對」。起訴班農的是紐約南區代理聯邦檢察官（Acting U.S. Attorney for the Southern District of New York），名叫斯特勞斯（Audrey Strauss）。為甚麽是「代理」？因為她的前任伯曼（Geoffrey Berman）兩個月前剛離職，不是辭職，而是「被辭職」。

今年6月，司法部長巴爾突然宣布伯曼「辭職」，據報原因是伯曼一直在調查特朗普的盟友，包括私人律師、前紐約市長朱利亞尼。由於伯曼拒絕辭職，特朗普想炒掉他，不過伯曼最終肯辭職，條件是接替的人必須是副手斯特勞斯。而這位代理檢察官果然「不負厚愛」，在伯曼辭職後剛好兩個月，拘控了班農。

有一齣美劇叫《Billions》《金融戰爭》，講述一位美國檢察官和金融巨鱷之間的鬥爭故事，男主角劇中的職位正正就是紐約南區聯邦檢察官，劇集根據真人真事改編，主角原型是奧巴馬任命的巴拉拉（Preet Bharara）。《時代》雜誌報道過其專打華爾街大鱷的事迹，他致力打擊金融犯罪，尤其內幕交易，又起訴過花旗、美國銀行等。

特朗普上任後，要求40多名聯邦檢察官離任，當中就包括他，他不肯辭職，2017年3月被特朗普炒掉。為甚麼特朗普要炒巴拉拉？為甚麽司法部長巴爾想撤掉巴拉拉的接任人伯曼，為甚麽伯曼一定要確保斯特勞斯接任才肯走？因為民主黨在找共和黨把柄，「郁」特朗普的人，企圖不讓侵侵連任，兩黨在「玩嘢」。

特剋星 紐約南區地院+檢察官

事情還不止如此，負責審理班農案的法院，同樣是一貫「唔俾面」特朗普的紐約南區聯邦地方法院（United States District Court for the Southern District of New York），看看它處理過的一些案件：2018年，判決特朗普的前私人律師科恩，對國會講大話及在競選活動財務欺詐罪成，關進監獄；去年又開始針對特朗普現任律師朱利亞尼在「烏克蘭電話門」中扮演的角色；近日，紐約南區法院又裁定，特朗普必須交出他一直不肯交的歷年報稅紀錄。

在調查特朗普圈子衝在前面的，正是紐約南區聯邦地方法院，及紐約南區聯邦檢察官。紐約，是特朗普大本營，方便檢察官挖出「黑料」，更關鍵在於，紐約是民主黨人根據地。看到這裏大家或許問，巴拉拉、伯爾、斯特勞斯，不都應該是公正不阿執法的檢察官嗎？

在美國，當檢察官是參與政治的起步職位，成功的檢察官可競選州長或議員，進而參選總統，最新鮮熱辣的例子便是拜登副手賀錦麗，她本來是加州總檢察長。

班農案，紐約南這對檢控加法院系統，再加上郵政調查局的不尋常跨界組合，背後操作的政治色彩，實在是水深到漆黑一片的大海。

▲ 特朗普前「國師」班農在遊艇被捕，拉人的竟是郵政調查局特工。（資料圖片）

▲ 特朗普前「國師」班農（圖）在遊艇被捕，拉人的竟是郵政調查局特工。（資料圖片）