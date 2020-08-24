抗疫基金要求超市回水的「亂局」

政府宣布第二輪抗疫基金的申請，加入了要求兩大超市要回饋顧客的要求，原則沒有錯，但如何回饋卻未有定案，並帶來更多的問題。

如為甚麼指明要兩大超市，其他的如大昌行、U-Select、City Super、AEON、759等並沒有提及，又是甚麼原因？

勞福局局長似乎在邏輯上出了問題。首先，超市是在疫情中受惠，不信可以要求他們交出由核數師簽署的每月財務報告，不少商場也有要求租客交出這些數據，從而決定租金是由底租或是營業額計算。

超市在疫情中受惠 查數據便知

要求十大超市交出由今年1月起的每月營業數據，同時並列去年的數據，總數只是70張紙，一看便知道營業額是增加或是減少，增加或沒有減少的，便不符合申請保就業津貼，需時不用1小時，並不是如局長般要花時間到2021年。

政府有龐大的公務員系統，但似乎並沒有發揮應有的效率。根據統計處的資料，6月的總零售銷貨為265億元，超市佔46.6億元，超市的銷貨額在這幾個月來基本上是維持在去年同期每月40多億元的水平，而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物、藥物及化粧品兩項的下跌幅度相當大，超過50%，在這時勢，不跌反有10%增幅的超市，肯定是受惠者。

補貼3.2億 每月多折2%？

此外，局長似乎以為億多兩億元很多，我以百佳拿了1.6億元津貼來說明，我也假設惠康拿到差不多的金額，總數是3.2億元，十大超市共有店舖737間（資料來源：美國駐港領事館農業貿易辦事處報告），惠康約有320間，百佳有270間，以店舖數目計，兩間超市佔了8成。當然，銷貨額未必跟店舖數目有絕對的關係，但在不知道個別超市的營業額情況時，這是一個很好的假設。當有了這些數據，兩大超市拿到的3.2億元不是很多，要以折扣來回饋社會甚至是起帶頭的作用，似乎是天方夜譚。

因為把3.2億元除以兩大超市的每月銷貨額，約是8%，即是兩大超市可以以8%折扣來回饋社會一個月，下一個月便沒有了。如以保就業津貼的時間3個月來算，再加入政府想兩大超市回饋8成的津貼，每月的折扣更只是約2%，成效有多大呢？他們平日提供的折扣也不止此數，其他如藥房也有提供多於此水平的優惠。

如果要利用區區數億元的補貼來帶動減價，似乎是說得太遠了，因為根本不會有這種槓桿效應。還有的是兩大超市集團每月的營業額達數十億元，卻要花上不少時間去處理限制多多的津貼；有關的官員也同樣花了不少時間於這議題上，成本不少。

保就業出發點好 執行各自為政

問題的根源是這個「保就業計劃」的用心是好的，想快些令有困難的僱主有錢到手，但大前提是要知道哪些是有困難的僱主，政府部門擁有不少數據，負責這次保就業計劃的是勞福局，而政府因應這計劃成立的政策創新與統籌辦事處「保就業」計劃秘書處，那裏有一位高級經濟師及高級庫務會計師，但似乎在細節上未有想得太深入，於是出現這亂局。如可用上稅務局的資料，便可在員工數目、薪金及營業額上掌握得更好。當然，事前要處理上述這些稅務資料的法律問題。

這個津貼超市的笑話顯示了政府部門各自為政，而在細節上相當粗疏，未達到應有的水平。香港最頂級的人才是在醫學界、金融界、商界，不是在政府內，由去年處理逃犯條例到疫症初期的封關，以及7月初時的第三波，政府都犯上了不少極大的錯誤，製造了如這次津貼超市的笑話是小事，多了數十人死亡是大事，令經濟再次雪上加霜更是不可饒恕，原因大家也看得很清楚吧。

▲ 「保就業計劃」用心是好的，想快些令有困難僱主有錢到手，但大前提是要知道哪些是有困難的僱主。圖為勞福局局長羅致光。（資料圖片）